Denuncian a morte de dous lobos envelenados no Xurés e outro cun disparo na Mezquita

A asociación animalista Libera informou este mércores de dous lobos mortos, supostamente envelenados, que foron atopados na zona portuguesa do Parque do Xurés, mentres que os axentes ambientais galegos investigan o caso doutro exemplar morto, esta vez dun disparo, na Mezquita.

No primeiro caso, Libera recordou que este espazo protexido é de xestión compartida entre España e Portugal, e no territorio luso a prohibición de cazar lobos ibéricos funciona desde 1988, "o que non evitou o furtivismo con escopetas, rifles, cepos e lazos en diferentes partes do país".

Por mor desta situación, partidos políticos como o animalista PAN xa rexistraron iniciativas parlamentarias para forzar a comparecencia do Ministro de Medio Ambiente, e a Asociación Animalista Libera reclamou un reforzo da vixilancia pasiva e activa na zona de Baixa Limia-Xurés, de xestión autonómica e "onde inexplicablemente séguese permitindo cazar a diferentes animais".

O achado prodúcese no medio do debate pola proposta do Ministerio de Transición Ecolóxica de incrementar a protección do lobo ibérico, algo que, explica Libera, "responde a esixencias comunitarias e internacionais, e outorgaría o mesmo grao de defensa nestas rexións fronteirizas, xa que en Portugal o seu caza está terminantemente prohibida mentres que a poucos quilómetros pódense autorizar batidas a afeccionados".

Por outra banda, a Asociación Profesional de Axentes Forestais e Ambientais de Galicia informaron do achado dunha loba morta, por mor dun disparo, no municipio ourensán da Mezquita. O cadáver do animal atopábase xunto ao dun xabaril que, supostamente, utilizouse como cebo. Abriuse unha investigación para dar co culpable.