Denuncian las "malas prácticas" de bañistas y navegantes con los cetáceos

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) lamentó este viernes las "malas prácticas" de algunos bañistas, navegantes y usuarios del mar respecto a los cetáceos detectadas este verano en Galicia.

Como ejemplo "máis sangrante" ponen el del arroaz Confi en la ría de Muros, "onde é trtado dun xeito humillante e indigno".

A través de un comunicado, la ONG recuerda que cuando una persona quiere llevar a cabo una actividad marítima debe conocer la situación legal y "usar o sentido común".

ACOSO ESTIVAL. "Dende hai anos as mandas de arroaces, tursiops truncatus, son perseguidas e acosadas durante o verán dende que sae o sol ata que se pon. Sobre todo cando frecuentan os principais portos deportivos de Galicia, entre eles destacan Baiona, Combarro, Sanxenxo e Portonovo. Se ben temos constancia do bo facer de moitos navegantes, que cando detectan a presenza de cetáceos son respectuosos coa lexislación vixente, coa presenza dos cetáceos e mesmo dan avisos á Cemma para levar o rexistro destas especies, ocasionalmente motos acuáticas e embarcacións deportivas persisten no acoso ás mandas", indican desde Cemma.

En un duro comunicado, la ONG lamenta que "algúns mariñeiros tamén arremeten habitualmente contra eles cualificándoos de plaga". nclusións.

"HUMILLACIÓNS A CONFI". Cemma se detiene en el caso de Confi, un arroaz también conocido como Manoliño que vive en la ría de Muros-Noia desde diciembre de 2019.

"É tratado dun xeito humillante e indigno tanto por navegantes como polos bañistas, levando a cabo actividades ilegais e punibles e mesmo con grande risco para a súa saúde e a súa vida", denuncian.

La ONG, que recuerda que los arroaces tienen en el verano la época de nacimientos, repasa la legislación vigente con respecto a estos animales, que establece "prohibicións expresas no caso de natación, acoso e molestias deliberadas o que está suxeitos a multas".