O Diario Oficial de Galicia publica este luns a convocatoria ordinaria e a apertura do prazo para solicitar a valoración previa de cara ao recoñecemento e asignación do complementos salariais por labor docente e investigadora no sistema universitario galego.

A resolución non gustou aos representantes sindicais do profesorado universitario, posto que a convocatoria deixa fóra a boa parte das figuras laborais presentes nos cadros de persoal e, con iso, á maioría de docentes que exercen nas institucións académicas.

O texto publicado polo Goberno galego limita a convocatoria ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor, tanto de carácter fixo como temporal, do tres universidades públicas que existen en Galicia. O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles contados desde este martes.

A convocatoria refírese ao 'Decreto 55/2004' para xustificar este parámetro e engade que a normativa indica que "a praza do solicitante debe ser fixa e estable, superando o correspondente proceso de concurso-oposición establecido na lei".

Con todo, engade a resolución, a última xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea "prohibe o tratamento diferenciado nas condicións de traballo das persoas que teñan un contrato de duración determinada e das fixas comparables, a menos que se justifique por razóns obxectivas".

É por iso que a convocatoria "deixará de aplicar o requisito da praza fixa e estable e da superación do correspondente proceso de concurso-oposición establecido na lei", pero mantén todos os demais requisitos específicos esixidos en cada complemento.

Fontes de CIG e de CC OO, consultadas por Europa Press, matizaron que esta modificación "non cambia nada", posto que se deixa fóra a unha parte importante do colectivo docente e que en moitos casos "exerce as mesmas funcións" que os profesores titulares.

REALIZAN "AS MESMAS FUNCIÓNS". Suso Bermello, secretario nacional de CIG-Ensino, lembrou que o sindicato ten recorrida a "avaliación de méritos" e reclamou que se recoñeza este dereito "con independencia da súa figura contractual", sempre que cumpra os requisitos.

A convocatoria actual deixa fóra a "moitas figuras" presentes nos cadros de persoal, como é o caso do profesor axudante doutor, o docente colaborador, o asociado e o contratado interino de substitución, que é "a maioría".

Bermello lembrou que o sindicato xa ten recorrida a convocatoria do pasado ano e lamentou que se manteña esta inxustiza respecto de profesionais que realizan "as mesmas funcións".

Mentres tanto, engadiu, "uns bótanse a culpa a outros", pasándose a pelota entre as universidades, a Xunta e a Administración do Estado.

"E quen a pagan son os profesores universitarios precarios", advertiu, ademais de avanzar que o sindicato tamén presentará recurso contra esta convocatoria.

COLECTIVOS "MOI COMPETITIVOS". Desde CC OO, pola súa banda, reiterou o seu rexeitamento aos termos da convocatoria para as avaliacións, que deixa fóra ao resto de categorías de PDI que non son permanentes.

Así, lamentou que a convocatoria impide optar á avaliación de médicos a efectivos "moi competitivos" e "de recoñecidísima traxectoria" que están contratados por programas, como os Ramón y Cajal no caso da parte de investigación.

"Nós rexeitamos calquera convocatoria de calquera tipo de complemento retributivo que non equipare a todo o persoal docente investigador", sinalan desde o sindicato, quen lamenta que "a problemática de fondo" nesta cuestión é "o mal financiamento das universidades".

XESTIÓN. Doutra banda, o DOG publica ademais a convocatoria ordinaria e a apertura do prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión.

Esta convocatoria está dirixida ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor en activo, tanto de carácter fixo como temporal, das universidades públicas que compoñen o Sistema universitario de Galicia (SUG).