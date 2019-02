Las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) en Ourense han pedido este sábado la dimisión "inmediata" del concelleiro de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea, ante sus "infames comentarios transfóbicos" en la red social Facebook.

Tal como han señalado las Xuventudes Socialistas en un comunicado, el secretario general de XSG, Aitor Bouza, y el secretario xeral de XSG-Ourense, Xurso Doval, han lamentado "unos comentarios completamente intolerables y vergonzosos" que, a su juicio, "claramente fomentan el odio al diferente y demuestran su miedo e intolerancia".

Ambos se referían a los mensajes que Ojea escribió en Facebook en una noticia que rezaba El PSOE propone una X en el DNI para los menores que no se sientan ni hombres ni mujeres. A esto, el concelleiro de DO respondió: "Claro, lo que importa es lo que uno se sienta. Yo, por ejemplo, me siento melenudo".

Además, Ojea añadió: "Y con la casilla de la edad, igual. Lo que hay que poner en el DNI es la edad con la que uno se sienta". "El truco para acabar con la pobreza sería hacer que todo el mundo se sienta rico. Podría hacerse con una campaña. Esto de hacer que lo que importe sean los sentimientos y no los hechos da para mucho", también escribió Armando Ojea.

"No se puede consentir que nadie utilice el odio al diferente para denostar a un colectivo, pero es mucho más grave cuando las burradas que esta persona escribió en las redes sociales provienen de un cargo público, ante la repercusión que estas pueden conllevar", ha criticado Bouza.

REMITIRÁN A FISCALÍA. Asimismo, desde la organización anunciaron que remitirán los comentarios "transfóbicos" a la Fiscalía para que "pueda investigarlos por posible delitos de odio".

"No nos sorprenden estos comentarios, dado que ya en el mes de julio, Democracia Ourensana votó en contra de las políticas a favor del colectivo LGTBI propuestas por el PSOE. Ese voto solo mostraba la verdadera ideología transfóbica de este partido", ha asegurado Doval.

"Si no dimite de manera inmediata tendrá que ser la propia formación política la que le obligue a adoptar las correspondientes responsabilidades políticas o se convertirán en cómplices de la transfobia", ha sentenciado XSG.