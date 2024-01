Denuncian el apagón de la señal de la TVG en El Bierzo

El colectivo cultural Fala Ceibe, de la comarca leonesa de El Bierzo, denunció que varios vecinos de Ponferrada no pueden ver la Televisión de Galicia desde hace varios días.

La asociación emitió un comunicado en el que se pone de manifiesto las "lóxicas dúbidas" de si se trata de un problema temporal –debido a la reciente recomposición de la TDT– o se trata de algo estructural, "Pola alteración permanente da recepción da TVG na rexión".

"Todos ben sabemos da importancia que ten esta televisión pública para manter os vincallos culturais e lingüísticos coa Comunidade Autónoma de Galicia. Por iso estamos dispostos a facer o que sexa para recuperar a recepción da TVG no Bierzo", cuentan en el escrito.

Desde Fala Ceibe también solicitan a la televisión pública que tenga "máis atención informativa co Bierzo", pidiendo corresponsales fijos en la comarca o convenios de colaboración con la televisión castellanoleonesa: "Pedimos axuda de novo contra as dinámicas afastadoras e as políticas derivadas de artificiais fronteiras administrativas que hoxe sufrimos. Nos debates políticos de Galicia, ante as eleciois parlamentares do 18 de febrero, as relaciois culturais cos ditos territorios estremeiros tamén teñen de estar presente".

"Nosa supervivencia lingüística futura depende das relaciois normalizadas con Galicia. Teimamos en que non queremos illarnos culturalmente de Galicia, apesar de estar separados políticamente. Reclamamos unha vez máis a axuda foránea e veciñal para poder existir como territorios galegofalantes no século XXI", añaden.