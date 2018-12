Denuncian tres años de espera para una operación de reducción de estómago

La Asociación de Pacientes del CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) ha denunciado la supuesta espera de tres años para una operación de reducción de estómago a una mujer diagnosticada con obesidad supermórbida.

En un comunicado, la asociación de pacientes se hace eco de una carta de esta paciente que reclama urgencia en su intervención después de que su primera cita con el médico de familia tuviese lugar el mes de julio del 2016 para solicitar una consulta con el endocrinólogo que le diagnosticó obesidad supermórbida "y me dijo que cabía la posibilidad de una operación de estómago".

A día de hoy sigo sin respuesta ninguna del sistema y durante todo este tiempo de espera mi salud se ha visto muy agravada

"A día de hoy sigo sin respuesta ninguna del sistema y durante todo este tiempo de espera mi salud se ha visto muy agravada", remarca esta mujer. Señala que esta situación le "impide hacer una vida normal" porque no puede "andar, ni conducir ni desarrollar adecuadamente su trabajo".

Ahora la próxima cita marcada con el endocrino es para el 17 de abril de 2020.

Para la asociación de pacientes, este caso evidencia "la realidad de un modelo asistencial en estado de ruina" porque es un ejemplo "entre cientos de personas con su misma patología y a las cuales el sistema no da respuesta".

Denuncian que el Sergas "no está publicando las listas de espera para operaciones de estómago", ya que de acuerdo con la información a la que, sostienen, tuvo acceso la Asociación de Pacientes, las demoras para una intervención de reducción de estómago está en casi cuatro años y actualmente se están operando los pacientes de 2015.

El dato que se hizo público a mediados de 2018 por parte del departamento sanitario de Galicia apuntaba que en cirugía general y digestiva había 1.325 pacientes en espera para ser operados.

Con todo, desde la plataforma exigen "que se hagan públicas las listas de espera opacas de pacientes diagnosticados con obesidad mórbida" y que se informe de los motivos por los que se están produciendo estas demoras.

RESPUESTA DEL SERGAS. Por su parte, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago ha señalado este viernes que la espera para una intervención de cirugía bariátrica en el centro es inferior a seis meses tras la indicación específica del especialista y la realización de numerosas pruebas y tratamientos previos. Además, niegan el caso denunciado porque "no existe paciente alguno con esa espera".

El hospital señala asimismo que "es necesario recordar que el tratamiento de obesidad mórbida es muy complejo" y que su abordaje es multidisciplinar, pues intervienen especialistas en endocrinología, cirujanos, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras, entre otros.

La dieta, fármacos y la cirugía bariátrica son algunos de los tratamientos que se realizan, siempre en colaboración con el paciente, suscriben. No en vano, "su colaboración en las terapias es imprescindible para la efectividad del tratamiento" y la cirugía bariátrica "no está indicada para todos los pacientes y solamente puede ser abordada por indicación clínica de un facultativo y no está indicada para todos los pacientes".