Denuncian una agresión tránsfoba en O Son do Camiño

Los prolegómenos del concierto de Estopa anteayer en el festival compostelano O Son do Camiño Perseidas estuvieron empañados por una supuesta "agresión tránsfoba" de uno de los guardias de seguridad a una trabajadora "transexual no binaria". Según denuncian el sindicato CIG y los colectivos Amizando, Avante LGBT+, ALAS y Agrocuir da Ulloa, el vigilante, en un tono "agresivo y hostil", ordenó al personal contratado por Impulso Social que desarrollara tareas que no eran de su cometido, aprovechándose de que se trata de "personas con diversidad funcional".

La denuncia refleja que la persona presuntamente agredida "intentó explicar que esas no eran las labores que le correspondían", pero el hombre habría empezado a gritarle delante de otras personas. "Que te calles la boca", "aquí vas a hacer lo que yo te digo", "coges la puta maquinita [para sellar las entradas] y te callas", "me da igual de donde vengas, aquí mando yo", "me la suda quien cojones seas" y "no me toques los huevos, vas a hacer lo que me de la puta gana" son algunas de las frases que habría recibido la chica.

Ante el clima "hostil" creado por el "ataque verbal" y «la exposición prolongada al sol», la joven pidió la presencia del responsable de seguridad al estar sufriendo "una crisis conversiva". Además mostró su malestar porque no se apercibió al guardia ni tampoco recibió asistencia médica. versión distinta. En cambio, desde la contrata de seguridad, Menkeeper, radicada en O Milladoiro aseguran que el vigilante sí se disculpó y que "desconocía que la joven fuera trans". En línea similar, la organización del festival, promovido por la Xunta, limita lo ocurrido a "un tono no correcto".