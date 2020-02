Denunciados en Vigo tres usuarios de patinete eléctrico en la acera, uno reincidente

Agentes de la Policía Local de Vigo denunciaron en una noche a tres usuarios de patinetes eléctricos por circular por la acera y cometer otras infracciones. Uno de ellos es reincidente, ya que había sido denunciado hace un mes por los mismos hechos.

Este joven, de 25 años, intentó esquivar a los agentes en la Travesía de Vigo en la madrugada del lunes al martes al detectar su presencia, por lo que trató de dar un rodeo a la manzana. Finalmente fue interceptado por la Policía, que lo denunció.

Apenas media hora antes, pasada la medianoche, se registró la denuncia a otro conductor de patinete eléctrico, un chico de 17 años que circulaba por la acera en la calle Urzáiz. Los agentes solicitaron la presencia de su madre para tramitar la denuncia, al ser el chico menor de edad .

La Policía Local realizó una tercera intervención esa madrugada, en la zona de Plaza de América. Allí fue interceptado un usuario de un patinete eléctrico de 46 años y nacionalidad portuguesa, que, además de circular por la acera, no vestía prendas reflectantes, no llevaba alumbrado, y dio positivo en cannabis. Dado su estado, y al no designar a ninguna persona que se hiciese cargo, los agentes inmovilizaron el patinete.