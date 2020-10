Denunciados 22 mozos que participaron nunha festa nun local de Sanxenxo

A Garda Civil tramitou 22 propostas de sanción contra outros tantos mozos que a pasada fin de semana foron identificados cando participaban nunha festa nun local da parroquia de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra).

Segundo confirmaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, os feitos tiveron lugar na madrugada do sábado ao domingo, cando testemuñas alertaron aos axentes do ruído de música procedente dun local social e do gran número de coches estacionados nas súas inmediacións.

Cando chegou a Garda Civil ao establecemento, comprobou que no seu interior había máis dunha vintena de mozos, "bailando e bebendo", e que non se respectaban as distancias, nin usaban máscaras.



Por todo iso, foron identificadas e propostas para sanción esas 22 persoas que, ademais de vulneraren as indicacións sanitarias contra a pandemia de Covid, tampouco respectaban a restrición de reunión dun máximo de 5 persoas.