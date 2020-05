Denunciado un banco de Tui polas colas que se forman no exterior

A Policía Local de Tui remitiu á Subdelegación do Goberno en Pontevedra unha denuncia contra unha oficina bancaria situada na rúa Colón da localidade por xerar grandes colas de clientes na rúa ao abrir ao público só dous días á semana. Nun comunicado, o Concello informa de que a Policía Local vén observando desde hai varias semanas como clientes dunha entidade bancaria fan cola á espera de realizar xestións nesta oficina, que só abre dúas veces á semana.

Estes clientes, abundan desde a corporación local, poden esperar ata dúas horas ata que son atendidos. A Policía Local de Tui considera que de abrir a diario ou ben facelo a outra sucursal que esta entidade bancaria ten no municipio aliviaría estas colas e evitaría que os clientes "queden expostos no exterior" nas actuais circunstancias de alerta sanitaria pola pandemia do coronavirus.

Así llo trasladaron á dirección da sucursal da rúa Colón sen que polo momento haxa ningunha novidade respecto da operativa.