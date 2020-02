Denuncia la plastificación del mar con un envoltorio de salchichas del año 83

Tiene unos 36 años y sigue intacto. Ese es el estado del envoltorio plástico de salchichas frankfurt de Campofrío que el patrón mayor de Portonovo, Juan José Besada, pescó el pasado miércoles cuando salió a faenar con su embarcación, el Arpón II. Juan José, que había salido a por merluza, se encontró con que, en medio del género le aparecía un plástico que "non era máis ca un de tantos", pero al ver la fecha de caducidad del envase —13 de junio del 83— decidió publicar la foto en sus redes sociales para denunciar el estado de plastificación del mar.

La foto se ha convertido en un viral, y ha sido compartida hasta 700 veces en algunas publicaciones como la de la Confraría de Corme. El motivo es que la coloración del plástico hace que los usuarios crean que se trata de un fake (una foto con trampa), pero Juan José insiste en que "quen queira pode vir ver o plástico a Portonovo, que aínda o teño. E é só unha proba de canto aguanta no mar sen desaparecer", explica.

"O único que quería denunciar é que o plástico vai sempre ao mar"

Sobre la coloración y el hecho de que se aprecia hasta la fecha de caducidad, explica que "nos oitenta non se usaba nin tinta, senón unha impresión térmica, por iso non se borrou polo efecto do mar. Hoxe en día atópase plástico a diario. Aparecen bolsas de patacas Risi, que xa nin as venden e ducias de plásticos dese tipo", relata.

Juan José insiste en que "o único que quería denunciar é que o plástico vai sempre ao mar. Tírelo onde o tires. Dá igual que sexa na praia ou en Madrid. Se se bota en terra non vén unha man invisible a barrelo, senón que a auga o arrastra aos ríos e dos ríos vai ao mar, sempre ao mar".

Sobre la zona en donde apareció, afirma "é un punto onde hai un foxo e aínda que non se ve, sábese que hai moito plástico alí sepultado".