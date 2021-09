Democracia Ourensana regresa ao goberno da Deputación

O presidente da Deputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, asinou unha resolución pola que nomea ao deputado provincial de Democracia Ourensana, Armando Ojea Bouzo, membro da Xunta de Goberno da institución.

Este nomeamento supón o regreso da formación que encabeza o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, á institución provincial e ten lugar despois de que o PP tamén volvese ao goberno municipal de Ourense.

Baltar afirmou que Armando Ojea desde o inicio do mandato como vicepresidente da institución xa integrou a Xunta de Goberno e "agora volve coa estabilidade e a fortaleza do goberno provincial, un goberno que está a executar o seu plan de mandato e incrementando a maioría política na Cámara de representación provincial".

Así, o presidente provincial, que se presenta á reelección como líder dos populares na provincia sen opoñente, destacou que se buscar dar "maior forza e estabilidade" á institución máis importante para os veciños de Ourense.

Deste xeito, o órgano queda integrado por Rosendo Fernández, Jorge Pumar, Plácido Álvarez, Ana Villarino, Luz Doporto, Pablo Pérez, César Fernández e Armando Ojea.

En xullo do 2019 a xunta de goberno xa incluía a Armando Ojea como deputado provincial, o único dun partido distinto ao PP. Naquel momento o comunicado distribuído pola Deputación de Ourense ditaba que a folla de ruta para o próximos catro anos sería o Plan Ourense 7273, deseñado por Manuel Baltar, con todo matizaba que se "incorporarían novas iniciativas no goberno de coalición entre Partido Popular e Democracia Ourensana".

Un ano e dous meses foi o tempo que estivo Ojea na xunta da Deputación de Ourense, na que foi vicepresidente segundo ata que, no primeiro pleno do goberno provincial após a marcha do Partido Popular no Concello de Ourense, votou "non" aos orzamentos, escenificando a ruptura do pacto entre ambas as formacións.

A negativa –a pesar de que saíron aprobados co voto favorable da deputada naquel entón de Cidadáns, Montse Lama– levou a que o presidente formalizase a súa destitución por "perda de confianza", nomeando no seu lugar a outro deputado de Democracia Ourensana no organismo, Miguel Caride, enfrontado con Jácome.

"A prioridade deste grupo de concelleiros é devolver a estabilidade política e a gobernabilidade no concello de Ourense, evitando trasladar a crise na que actualmente está sumido o mesmo a outras administracións", trasladara Caride incidindo en "a lealdade e o compromiso cos pactos subscritos en xuño de 2019", os que permitiron a repartición do Consistorio e a Deputación para Democracia Ourensana e Partido Popular respectivamente.

Pero o seu cesamento produciuse en novembro do 2020 cando o Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ourense estableceu medidas cautelares sobre o seu nomeamento como representante de Democracia Ourensana na Deputación Provincial.

Desde entón a praza quedou vacante até o mes de febreiro, cando asumiu o cargo de vicepresidente segundo da Deputación o ex alcalde de Ribadavia e deputado provincial por ese concello, César Fernández.

Así as cousas, até data deste non había representante de Democracia Ourensana na Xunta de Goberno da Deputación Provincial á que hoxe se suma Armando Ojea aínda que non recupera o seu cargo como vicepresidente segundo.