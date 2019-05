Democracia Ourensana presenta su robot, que baila y grita "fuera caciques"

El robot con el que Democracia Ourensana pedirá el voto en lo que resta de campaña electoral ya está en las calles de la ciudad de As Burgas, donde ha iniciado su labor electoral animando a "echar a Baltar de la Diputación" y al grito de "fuera caciques".

Ha sido el líder de la formación y candidato a la Alcaldía, Gonzalo Pérez Jácome, el encargado de presentar de forma oficial al humanoide, que pedirá el voto para Democracia Ourensana en la calle del Paseo, y lo ha hecho con la advertencia: "El futuro ya llegó, el futuro ya está aquí".

Este robot, ha explicado, responde al nombre de Pepe y su presencia va pareja a la propuesta de Democracia Ourensana de "construir un Centro de Innovación de Inteligencia Artificial en la ciudad".

Este jueves, durante su presentación en sociedad, el robot no sólo ha bailado la canción de campaña de Democracia Ourensana, sino que también ha traslado sus primeras palabras, haciendo uso de las emociones que se le pueden programar gracias a la inteligencia artificial.

PROPUESTAS DE DO

"El calor de Ourense es insoportable", ha comenzado a decir Pepe, que debe estar bajo una carpa protegido de la luz del sol directa. Por ello, ha reclamado un "parque acuático ya", en alusión a la segunda medida estrella de Democracia Ourensana.

"Estoy triste, la ciudad está sucia", ha continuado el humanoide, con gesto de pesar, tras lo que ha recitado uno de los eslóganes de campaña de la formación: "Ourense necesita un cambio y si no es ahora cuándo? Y si no es DO quién?"

Sin embargo, como se ha podido ver en su primera 'jornada laboral', esto no es lo único que Pepe está programado para decir. El robot comparte con el líder de Democracia Ourensana que "estas elecciones son también el fin de la época Baltar". "Podemos echar a Baltar de la Diputación", ha dicho, tras lo que ha clamado: "Fuera caciques".

En este contexto, ha continuado expresando alguno de los objetivos básicos de la formación: "Soy un robot pero no soy tonto. Sé que los niños necesitan mejorar los parques, juegos y campamentos. El deporte también es imprescindible para vosotros, humanos", ha añadido.

"NOS VAMOS A REÍR DE ABEL CABALLERO"

Por su parte, durante la rueda de prensa para la presentación del robot, José Miguel Caride, de Democracia Ourensana, ha dicho que esto es "solo un pequeño botón de muestra" de lo que puede hacer la formación "si el lunes entra por la puerta del Ayuntamiento de Ourense y gobierna".

"Nos vamos a reír de Abel Caballero, imagináos lo que van a ser las fiestas de Ourense y las navidades gracias a Pérez Jácome", ha subrayado.