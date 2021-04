Esgotado en apenas unhas horas o bono turístico da Xunta

Os bonos turísticos da Xunta esgotáronse en cuestión de horas tras abrirse a súa solicitude a pasada medianoite. A elevada demanda provocou o colapso da sede electrónica da Xunta e colas virtuais de milleiros de persoas.

O Goberno galego salientou o éxito da iniciativa #QuedamosenGalicia tras esgotarse as tarxetas do bono turístico en menos de medio día. Os galegos apuraron as súas solicitudes nada máis abrir o prazo, á medianoite, e doce horas despois xa estaban expendidas as tarxetas dispoñibles nesta iniciativa posta en marcha para impulsar o turismo interno e axudar ao sector hostaleiro.

O éxito da convocatoria quedou patente no feito de que, nas primeiras horas, rexistráronse na sede electrónica da Xunta unhas 150 peticións cada cinco minutos, de tal maneira que pola mañá quedaron servidas todas as tarxetas dispoñibles.

Os galegos mostraron a súa preferencia polas tarxetas de 500 euros, que coparon o 82% das solicitudes, en tanto que as de 375 euros acapararon o 10,3% do total, e o 7,3% restante foi para as de 250 euros. Hai que ter en conta que, en todos os casos, a Xunta aporta o 60% do total e os usuarios, o outro 40%.



​O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, manifestou a súa "satisfacción" polo éxito da convocatoria: "Os galegos están botando unha man ao sector e están dando un empurrón á recuperación do turismo interno".

COLAS. A demanda para acceder ao bono turístico #QuedamosenGalicia, provocou colas virtuais con miles de persoas tratando de entrar na web.

Con todo, o interese xerado causou que colapsase a sede electrónica da Xunta, que pasadas as 13.00 horas aínda tiña unha espera de preto de media hora para acceder.

Trátase da segunda edición deste bono que, cofinanciado entre a Xunta e o beneficiario, trata de reactivar o consumo no turismo interno de Galicia, afectado pola crise da covid-19. A primeira edición, o ano pasado, estaba orientada exclusivamente a persoal sanitario, pero neste caso ábrese a calquera galego maior de 18 anos.