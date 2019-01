Delso ve en la denuncia por la antigua cárcel coruñesa una "campaña de difamación del PP"

La concejala de Participación e Innovación Democrática del Concello de A Coruña, Claudia Delso, ha atribuido a una "campaña de difamación del PP" la denuncia que, en su día, presentó esta formación por la cesión de usos de la antigua cárcel provincial.

Mientras, se ha mostrado "contenta" de poder "aclarar lo que haya que aclarar" ante el juez el próximo 1 de marzo, cuando, según avanzaron los populares, será citada a declarar como investigada por parte del Juzgado de Instrucción número 8. De esta citación, ha dicho que se ha enterado por los medios de comunicación y que ella no tenía constancia de la misma todavía.

Claudia Delso ha comparecido ante los medios tras hacerse pública su citación para insistir en que el concurso para la adjudicación de usos de la antigua cárcel fue una convocatoria "transparente". A continuación, ha acusado al PP de buscar que la antigua cárcel se "deteriore y esté cerrado". "Por si se pudiese hacer un proyecto especulativo", ha apuntado.

Tras la denuncia presentada por el PP y avalada por el Ministerio Fiscal por presunta prevaricación del gobierno municipal en la adjudicación de usos de la antigua cárcel al colectivo Proxecto Cárcere, Delso ha defendido que se sacó una convocatoria pública "para que cualquier entidad, sin ánimo de lucro, pudiese hacer esa gestión para actividades socioculturales".

"No me adelantaría a los acontecimientos", ha dicho al ser preguntada qué hará si no se archiva el caso. Por otra parte, preguntada por qué en estos momentos no hay actividad, ha precisado que hay un informe de Patrimonio de la Xunta desfavorable a una propuesta municipal sobre la instalación de una rampa "y otras consideraciones" y que eso, pendiente del recurso municipal, les "impide" hacer ninguna actividad.

APOYO DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha mostrado su respaldo a la edil y ha dicho que la citación por parte del juzgado, tras la denuncia "política" del PP, "es lo esperable". "El juez solo escuchó la versión de la denunciante y lo lógico es que quiera escuchar la versión de la persona denunciada".

"No quieren que tenga usos sociales", ha afirmado también sobre el PP y las actividades previstas en la antigua cárcel. Por ello, ha situado la denuncia en una "cruzada" de los populares. Por otra parte, ha descartado que haya motivos para la dimisión de la edil de acuerdo con el código ético de Marea Atlántica.

Así, ha recordado que esta renuncia debería materializarse si hay "una resolución judicial que impute un delito a una persona y esa circunstancia no se ha producido", ha añadido sobre la concejala de Participación.

REACCIONES

Por parte de Marea Atlántica, se ha trasladado la "absoluta confianza" en el trabajo de la concejala, de la que afirman que ha cumplido "con total honestidad, transparencia y respeto a la legalidad" del mandato recogido en la citada formación y en su programa electoral.

Mientras, la concejala del BNG Avia Veira ha considerado que la declaración de Claudia Delso obedece a "la gestión nefasta" del gobierno local. Con todo, sostiene que al PP lo que le interesa es "silenciar la memoria de A Coruña", en relación al pasado de la antigua cárcel con presencia de presos políticos durante la dictadura.

Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de A Coruña, Inés Rey, ha trasladado "el respeto" a los procesos judiciales, pero ha lamentado que el proyecto de recuperación de la antigua prisión se vea "empañado por esta situación". Aún así, se ha mostrado confiada en que se resuelva "de forma satisfactoria para la ciudad". A su vez, Anova ha mostrado su "total apoyo" a la concejala.