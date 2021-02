Losada apela á "tolerancia cero" coa "minoría" que non respecta as medidas sanitarias

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, apelou a ter "tolerancia cero" cos cidadáns que incumpren as medidas sanitarias impostas desde as administracións para a contención da pandemia de covid-19.



Nunha entrevista este domingo en RNE recollida por Europa Press, Losada defendeu que "a maioría" da sociedade "cumpre" as restricións, pero que fronte a "a minoría" da poboación --que cifrou entre o 2 e o 3 por cento-- que non o fai "hai que ser implacables".



"Tolerancia cero", sentenciou despois de apelar a que non se normalice e tómese como "rutina" o cálculo diario de falecidos que deixa a pandemia. "É coma se caesen ao día dous avións. Deberíanos seguir sorprendendo", apostilou.



Losada defendeu que a delegación que encabeza mantén unha coordinación "moi intensa" coa Xunta, á vez que valorou o traballo feito pola representación do Estado na Comunidade galega á hora de facer chegar as vacinas e que estas arriben a Galicia en condicións de seguridade.

"COMPROMISO" CON GALICIA. Ademais, o delegado do Goberno puxo o acento no "compromiso" do Executivo central con Galicia que, como destacou, plásmase en "os 8.968 millóns de euros" dedicados á comunidade para "cuestións que van cambiar a vida da xente" a través de dous eixos: "crecemento económico con creación de emprego e protección ás persoas en situación de vulnerabilidade".



Así, citou actuciones como a construción da nova depuradora de Santiago, o dragado da ría do Burgo, os "4.300 millóns" para "garantir o pleno emprego" en Navantia durante o próximos dez anos ou as axudas para "unha transición xusta" nas Pontes.



Cuestionado sobre o apoio do PP á folga xeral nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, Javier Losada expresou que o considera unha "falta de respecto aos traballadores da zona". "O resJponsable de chegar a este momento difícil e ao que este Goberno si está a dar resposta, é o PP", engadiu antes de finalizar con que, ao seu xuízo, o respaldo dos populares á folga é "unha escusa de mal pagador".