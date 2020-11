O Defensor do Profesor constata presións de pais e problemas con novas tecnoloxías

O servizo do Defensor do Profesor, do sindicato educativo ANPE, constatou unha redución das consultas este último curso debido á pandemia e á suspensión da actividade presencial nos centros.

No entanto, esta realidade viuse acompañada de presións por parte das familias e diversos problemas relacionados co mal uso das novas tecnoloxías durante o confinamento en Galicia.

O servizo autonómico atendeu o curso pasado, segundo as cifras trasladadas polo sindicato de profesorado, a uns 83 docentes na comunidade autónoma, a maioría mulleres (47), e máis do 61 por cento procedentes do corpo de educación secundaria.

A maioría dos docentes atendidos presentaba cadro de ansiedade (máis do 60%), e denunciaba problemas relativos a faltas de respecto, dificultades para dar clase (case un terzo das consultas) ademais de episodios de acoso, insultos e ameazas por parte de alumnos, preto do 20 por cento.

O sindicato recoñeceu a "diminución do número de chamadas con carácter xeral e máis aínda das chamadas relativas a certas situacións conflitivas particulares", como poden ser aquelas entre o alumnado, compañeiros docentes ou con equipos directivos.

"Con todo, e a pesar desta redución substancial do número de chamadas en comparación con outros cursos 'normais', continuáronse producindo chamadas ao servizo do Defensor do Profesor centradas, case exclusivamente, en problemas relacionados coas novas tecnoloxías e, sobre todo, coas presións realizadas por pais e nais en relación á 'nova normalidade' do ensino telemática obrigada polas circunstancias".

Para ANPE, esta situación constata unha tendencia: a administración, "lonxe de pór freo a estas actitudes", pon "en dúbida a profesionalidade" do profesor afectado e alimenta estes problemas.

"Asistimos con estupefacción en máis dun caso ao feito de que as presións exercidas polos pais e nais cara ao profesorado teñen unha correa de transmisión perfecta na propia Administración Educativa, que lonxe de pór freo a estas actitudes, pon en dúbida a profesionalidade dun profesorado que debería ser defendido en todo caso e alimentan, ao mesmo tempo, o aumento deste tipo de problemática".

É por iso que o sindicato chama a que o momento actual sirva de "punto de inflexión e reflexión", posto que o sistema educativo debe contar "non só" coas institucións e o profesorado "senón tamén dos pais e nais como peza fundamental e como primeiros axentes socializadores e educadores".

EDUCAR EN NOVAS TECNOLOXÍAS. O sindicato fai un chamamento a traballar "con cohesión, confianza e respecto mutuo" para alcanzar un ensino público "de calidade e unhas contornas educativas libres de violencias de calquera índole", e considera que o camiño pasa por "educar".

"Somos conscientes de que existe unha gran falta de educación dixital, quizá froito da fenda dixital que separa ás novas xeracións das xeracións que temos a obrigación de formalos e educalos".