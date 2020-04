Defensa deniega al Sergas el permiso para utilizar el Hospital Naval de Marín

Instalaciones del antiguo hospital naval de Marín. RAFA FARIÑA

Entiende no está preparado para albergar a pacientes, ya que en la actualidad está destinado a residencia de suboficiales y no tiene equipamiento sanitario ►Fuentes cercanas al ministerio han señalado que esta negativa "no es rotunda" y Defensa está dispuesta a reevaluar su decisión "en caso de que sea necesario"