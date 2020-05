Defender los derechos de los trabajadores, "más necesario que nunca"

Varios sindicatos y partidos políticos que han celebrado por primera vez en 125 años un Primero de Mayo con manifestaciones virtuales y no presenciales en las calles, por el confinamiento en casa para frenar la pandemia de coronavirus, piden más atención a los más débiles y no recortar derechos a los trabajadores.



Los secretarios generales de los dos principales sindicatos CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, no han encabezado este año ninguna manifestación, sino que han pronunciado sus discursos en una sala vacía delante de dos imágenes de la madrileña Puerta del Sol.



Una mostraba la céntrica plaza llena de gente, como era habitual en un Primero de Mayo, mientras que la otra reflejaba la situación actual de soledad por el confinamiento de la población.

Ambos líderes han tenido un sentido recuerdo a los más de 24.000 fallecidos en esta pandemia durante sus discursos y han llamado a toda la sociedad a participar de las manifestaciones convocadas a través de las redes sociales bajo la etiqueta #YosoyPrimerodeMayo y a terminar a las 20:00 horas con el aplauso solidario.



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que "este Primero de Mayo va a hacer historia, las calles están vacías pero los trabajadores más presentes que nunca: son los que nos están salvando".



Sin embargo, el líder del sindicato CIG, Paulo Carril, ha denunciado que las medidas aprobadas por los gobiernos ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus muestran "mayor preocupación por la salud del capital que por la salud de la población".



En un mensaje difundido con motivo del Día Internacional del Trabajo, Carril ha cuestionado la declaración del estado de alarma, que establece una serie de restricciones de movimiento para evitar la propagación de la epidemia, por considerar que ha llevado incluso a "confinar los derechos y las libertades públicas y democráticas".

CIG "no puede permitir que se siga enfrentando esta crisis con políticas que empobrecen más a la mayoría de la población por la aplicación indiscriminada de ERTE -un procedimiento que permite a los empresarios suspender los contratos temporalmente- y despidos masivos", ha señalado Carril.



Esos procedimientos y despidos no pueden llevarse a cabo sin resolver antes "el cobro puntual del paro, la protección social plena, las necesarias medidas de seguridad y garantías de un empleo y salarios dignos", según Carril.



El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha señalado en un mensaje que en este momento de crisis económica derivada de la pandemia es necesario defender los derechos de los trabajadores y establecer "un modelo productivo acorde a los sociales y al estado del bienestar".



En la actual situación "es más necesario que nunca, ante la crisis que estamos viviendo, defender los derechos de los trabajadores, defender un modelo productivo acorde a los derechos sociales y defender el estado del bienestar como elemento fundamental para responder a esta crisis económica y social", según el secretario general del PSdeG.



El portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, ha considerado que la mejor forma de celebrar el Primero de Mayo es fortaleciendo "lo público como protección igualitaria para todas".



"Afrontemos unidas la necesidad de un modo de producción y de existencia más humano, finalicemos con la precariedad como forma de vida y explotación, y preocupémonos de cuidar de quien nos cuida", ha incidido Gómez-Reino, señalado que defender el valor de lo público es "la única garantía" para evitar que ningún trabajador afectado por la crisis "quede atrás".



Más critica, la formación EU ha advertido de que la crisis económica derivada de la pandemia "no debe servir de coartada para que la mayoría social pague de nuevo los platos que rompió una minoría privilegiada que, como en 2008, está viendo oportunidades de negocio".



En opinión de EU, "las élites económicas y políticas quieren derrumbar al Gobierno no solo por cuestiones ideológicas, sino porque está sentando las bases para una salida de reconstrucción social, democrática y popular de la crisis".



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado a derogar las reformas laborales adoptadas la década pasada que "precarizan el empleo" y ha pedido un "gran acuerdo de país" para la reconstrucción económica ante la pandemia de coronavirus.



"Necesitamos salir de esta crisis con una alternativa económica que apueste por crear empleo de calidad", ha afirmado Pontón, quien ha señalado que en las últimas semanas ha habido una tendencia a un "empleo más precarizado" tanto en el ámbito de la salud pública como entre "trabajadoras de supermercados, limpiadoras o cuidadoras".



En cambio, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha reprochado que "Galicia llega al Día del trabajador sin nada que celebrar, con más de 230.000 gallegos afectados por un Erte que el Gobierno aún no pagó".



Tellado ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma las 17 propuestas en materia de empleo, política fiscal y estímulos a empresa y autónomos, que ha presentado el comité de expertos que asesora a la Xunta.