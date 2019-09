Declaran culpable de asasinato o home que matou a outro ante Padre Rubinos na Coruña

O xurado popular considerou, por unanimidade, culpable dun delito de asasinato ao home xulgado por matar a outro ás portas da institución benéfica Padre Rubinos, na cidade herculina, en xaneiro de 2018, segundo o veredicto feito público esta tarde.

O xuízo, que comezou o luns na Audiencia Provincial da Coruña, celebrouse por segunda vez despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenase a súa repetición após un recurso presentado pola defensa.

Nesta nova vista, e do mesmo xeito que ocorreu non primeiro xuízo, Fiscalía solicitou para o acusado unha pena de 17 anos de prisión por un delito de asasinato, ademais de indemnizacións para os familiares do falecido.

A defensa do home, que na anterior ocasión foi condenado a 15 anos e medio de cárcere por asasinato con aleivosía, considerou os feitos un homicidio e pediu que ou seu cliente fose absolto e que se lle sometese a un tratamento psiquiátrico.

Após a finalización do xuízo e despois dá deliberación, o xurado popular, segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), considerouno, por unanimidade, culpable de asasinato, aínda que cunha atenuante "por combinación de trastorno dá personalidade con limitación lixeira das súas facultades volitivas".