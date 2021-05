Decenas de porcos atrapados baixo cascallos tras o derrubamento dunha granxa en Piñor

O derrubamento dunha granxa deixou decenas de cochos atrapados baixo os cascallos producidos, no concello ourensán de Piñor.

O feito sucedeu no lugar de Cotelas, na parroquia da Canda, ás seis da tarde. A esa hora, un particular contactou co 112 Galicia para solicitar axuda debido ao afundimento de parte da estructura dunha granxa. A persoa afirmaba que a nave albergaba arredor de 200 porcos, que se atopaban soltos pola estrada e baixo os restos da edificación.

De cotío, desde o 112 mobilizouse aos Bombeiros do Carballiño, á Garda Civil, aos servizos sanitarios e aos membros de Protección Civil de Piñor.

Unha vez chegados ao lugar do suceso, os medios desprazados confirmaron que o tellado e as paredes da granxa estaban derrubadas pero que non había persoas feridas.

Nestes momentos, os Bombeiros e o persoal do concello atópanse movendo os cascotes para intentar liberar aos animais.