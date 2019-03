Decenas de miles de galegos colapsaron este venres pola tarde o centro das principais cidades da comunidade en senllas manifestacións nas que reivindicaron a igualdade con motivo do Día Internacional da Muller, que marcou ademais a segunda folga xeral feminista da historia de España.

Na Coruña, a manifestación arrincou ao fío das 19.40 horas desde un Cantón Grande abarrotado no que non cabía unha alma; tanto foi así que a marcha tivo que modificar o seu percorrido cara ao seu destino na Fábrica de Tabacos. Decenas de miles de persoas, que segundo cálculos aínda provisionais da Policía Local superarían as 30.000, acudiron á convocatoria e colapsaron o punto de inicio da manifestación, cuxo destino é a Fábrica de Tabacos.

Entre os manifestantes atópanse o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, autoridades municipais e representantes da política, sindicatos, tecido asociativo, a cultura ou a arte coruñesa, tanto homes como mulleres portando na súa maioría pancartas e simboloxía de cor violeta, asociado á loita feminista. Durante o traxecto escoitáronse cánticos como "Logo diredes que somos cinco ou seis" ou "De camiño á casa quero ser libre".

Un ano máis a manifestación de Vigo volveu demostrar o empuxe que ten a cidade olívica neste tipo de reivindicacións, e a manifestación polo Día da Muller superou á do ano pasado, cando logrou convocar a máis de 40.000 persoas. No transcurso da marcha, que partiu ás 20.00 horas da Praza de España tras unha gran pancarta de cabeceira na que se podía ler "Por todas as mulleres, por todos os dereitos", clamaron contra a brecha salarial, a división de traballo por xéneros, a violencia machista ou a explotación sexual.

"Non nos mires, únete", "Non son mortes, son asasinatos", "E logo diredes que somos cinco ou seis" ou "Mulleres en folga, 8 de marzo", foron algúns dos cánticos que se escoitaron.

Unhas 10.000 persoas secundaron a convocatoria en Santiago de Compostela, onde a marcha partiu apenas superadas as oito da tarde da simbólica praza 8 de marzo tras unha faixa coa lema "Por todas as mulleres, por todos os dereitos. Revolta feminista". Desde aí percorreron as principais rúas da capital galega, repletas de xente que tivo que facerse ao carón para permitir o avance das manifestantes con rumbo á praza do Obradoiro, que rozou o cheo e onde concluíu a manifestación tras a lectura dun manifesto.

Os manifestantes, moitos deles vestidos de cor morada, entoaron consignas como "Imos rebentar o teito de cristal", "Até os ovarios de traballos precarios", "Se eles son manada nós multitude" ou "A Virxe María tamén abortaría".

En Ferrol, máis de 15.000 persoas, segundo fontes policiais, participaron na marcha que comezou na Praza de España ás sete da tarde e desembocou na praza de Amboage para a lectura do manifesto polo Día da Muller, coa lema "Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista". A pesar da choiva, que marcou o inicio da protesta, a afluencia elevou o evento a un dos máis numerosos dos últimos anos en Ferrol.

Ao seu paso pola rúa Real, principal arteria do centro ferrolán, a maior parte do comercio permaneceu pechado. A música marcou o desenvolvemento da manifestación e o ton festivo dominou a cita, en cuxo tramo final as integrantes das primeiras filas cantaron e bailaron ao unísono. Cánticos como "Se tocan a unha, tócannos a todas" ou consignas contra a conduta "machista e patriarcal" foron coreados polas persoas asistentes.

En Ourense, a manifestación feminista deste 8 de marzo foi tamén un éxito con maiúsculas e miles de mulleres de todas as idades, e tamén homes, enarboraron a bandeira da igualdade a golpe de bombos, con aplausos e con pancartas.

Nalgunhas delas púidose ler "Somos o berro das que non teñen voz" ou "O conflito non está na carne que se ve, senón nos ollos que a miran", e escoitáronse voces, ben fortes, de "Non queremos machos que nos asasinen" e "Os machistas son terroristas". Este vernes tinguíronse con fartura de cor morada as rúas desde a Subdelegación do Goberno até a praza Maior da cidade, onde se respirou un ambiente de empoderamento feminino nunca visto.