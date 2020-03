Unha decena de detidos en A Coruña nun operativo contra o tráfico de drogas

Unha decena de persoas foron detidas en A Coruña no marco dun operativo contra o tráfico de drotas posto en marcha pola Policía Nacional desde primeira hora da mañá deste mércores no barrio de Monelos e noutros puntos da cidade, segundo informaron a Europa Press fontes policiais.

O operativo, con ramificacións en Ferrol e Sada, comezou cun amplo despregamento policial a cargo do Corpo Nacional de Policía, con varios furgóns desprazados a este barrio coruñés, e co apoio da Policía Local para regular aspectos vinculados co tráfico debido á presenza de numerosos vehículos policiais na zona.

Fontes consultadas por Europa Press precisaron que, inicialmente, o operativo púxose en marcha na zona de Monelos, en concreto no lugar do Camiño da Igrexa.

Con todo, con posterioridade confirmouse que levou a cabo no Barrio das Flores e noutros puntos da cidade vinculados co tráfico de drogas.

Como resultado do operativo posto en marcha, detívose a unha decena de persoas nun despregamento con presenza tamén de axentes de paisano.