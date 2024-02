La dificultad de calibrar el impacto real del debate electoral

La campaña electoral del 18-F avanza hacia las urnas sin tiempo a recrearse en el debate electoral a cinco de la CRTVG. Puede que fuera la cita marcada por todos en rojo en el calendario, pero la dificultad de calibrar su impacto real en el electorado, al menos de forma inmediata, obliga a los partidos a aparcarlo y a seguir con la agenda, a la espera de que en la demoscopia aflore algún efecto derivado del encuentro.

Todos los expertos coinciden en que, salvo meteduras de pata muy evidentes de algún candidato, la influencia de un debate electoral es limitada. Sí puede afectar, por ejemplo, al estado de ánimo de un partido y de su electorado, pero eso es algo que no se podrá calibrar hasta que pase un tiempo. Podría apreciarse algún cambio de tendencia de fondo de cara al fin de semana, pero tampoco atribuíble al cien por cien al debate de la CRTVG, pese a ser el único en el que participará Alfonso Rueda.

RECTA FINAL DE CAMPAÑA. Desde la empresa sociológica coruñesa Edesga, Serxio Gómez apunta que si bien siempre hubo una tendencia a que sea la recta final de la campaña la que dé pistas y decida elecciones, "últimamente moito máis", por lo que "poden ser os últimos catro ou cinco días" los que determinen el resultado.

Pasó en las generales de julio, donde se movilizó la izquierda en masa por miedo a Vox en un clásico ejemplo de campaña reactiva. "Neste caso de Galicia isto non é tan evidente porque o escenario no está tan marcado" por esa realidad. Aquí, apunta, cree que el factor determinante que puede movilizar o desmovilizar en esos días decisivos es "a sensación que exista sobre se hai ou non posibilidade de cambio". Y es ahí donde enmarca el peso final que pueda tener el debate. "O debate pode ter efecto a medio prazo e no votante de esquerda, non no de dereita".

VALORACIÓN. Más allá del análisis técnico del debate está la valoración política, en la que como es habitual, todos ganaron. La izquierda logró en la noche del lunes rearmar su idea fuerza sobre esa posibilidad real de cambio, mientras que en el PPdeG celebran que Rueda haya sobrevivido a un acoso de "catro contra un" que BNG, PSdeG, Sumar y Podemos "pactaron antes" de la cita.

El presidente de la Xunta denunció este martes ese acuerdo previo de la izquierda contra él, pero también lamentó que pintasen una "Galicia negra, con todo negativo", cuando "iso non é a verdade". Rueda también lamentó que se dedicaran a lanzar "fórmulas máxicas para problemas complexos". "Van acabar con todos os problemas da sanidade, das infraestruturas, sociais... con cifras millonarias de centos de millóns" que nadie sabe "de onde sairían". Se refirió por ejemplo al anuncio de Gómez Besteiro de que hará gratuita la AP-9 y la AP-53. "Pero díxoo coa boca pequena, como di case todo", ironizó el popular.

La líder de la oposición y candidata del BNG, Ana Pontón, celebró el resultado de un debate en el que a su entender quedó constatada la existencia de "dous modelos" para los próximos años en Galicia porque "hai un presidente do PP ou hai unha presidenta do BNG". "Entendo que o señor Rueda non queira acudir a máis debates porque onte quedoiu en evidencia que non ten ningún proxecto nin ningunha proposta", añadió.

En el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro dijo que su percepción fue la de un presidente "absolutamente noqueado" y sin ambición, mientras que su partido demostró "ter ambición de país, peso en España e en Europa" y "capacidade de influencia no Estado". La candidata de Sumar Galicia, Marta Lois, cree que el debate evidenció que Galicia está "moi cerca dun cambio histórico" e Isabel Faraldo celebró poder "defender as ideas" de Podemos.

Miguel Anxo Bastos: "Nestes casos podes perder máis que gañar"

Para el profesor vigués, en los debates electorales "tes moito máis que perder que gañar". "Se non metes a pata, quedas como estás; rara vez podes gañar moito, pero sí perder" incluso un escaño o dos en algún caso. En todo caso, recuerda excepciones como en 2016, cuando el BNG "estaba para desaparecer" y el papel de Ana Pontón en aquel debate lo salva. "Fíxoo moi ben e levantou o ánimo da militancia nun momento clave, ata o punto de que sacou grupo propio".

En el caso del debate a cinco de la CRTVG, cree que para los tres grandes partidos no fue relevante porque "de momento hai pouco trasvase de voto", sobre todo entre bloques. Pero cree que sí se jugaba mucho Sumar, "porque está no límite de entrar ou non entrar no Parlamento e se o fas ben, podes garantir escano", explica. En ese sentido, defendió el papel de Lois, aunque duda de si su tono "éra o que precisaba para darlle a volta ao debate".

Sobre Rueda, cree que "amarrou e incluso deu algún golpe", mientras que apunta otra clave: "Na esquerda non se atacaron nada, o que significa que non teñen diferenzas: entón por que se presentan catro?".

Serxio Gómez: "En contextos axustados como este pode influír"

El coruñés, profesional de los estudios sociológicos y electorales, es de los que opina que salvo "catástrofes ou hecatombes", excepciones como el famoso debate de Nixon o capítulos "caricaturescos" como Albert Rivera con los adoquines, la influencia de estos encuentros en el voto "non é moi alta". Aunque reconoce que en contextos ajustados, "como parece que é o das autonómicas galegas", sí pueden tener influencia.

Ese impacto sería mayor "en perfís máis novos ou con determinado nivel socioeducativo" que en otros de mayor edad que non se van a movilizar o desmovilizar por un debate.

Sobre la cita de la CRTVG, duda que la idea del PP de enfrentarse a cuatro partidos "fose boa", si bien logró algún objetivo como silenciar a su competencia: DO y Vox.

A Rueda "non o vin cómodo nin transmitiu correctamente", mientras que Sumar y Podemos no salieron de su papel de "secundarios". "Foi Pontón quen transmitiu unha imaxe moito máis presidenciable que a de Rueda ou incluso que Besteiro, malia que en xeral o fixo ben", apunta el director de Edesga.