El daño al patrimonio empieza a ser cosa seria

La alerta de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) sobre el efecto llamada de los actos incívicos contra el patrimonio cultural en enclaves turísticos gallegos no parece ser baladí. Aunque se consideran episodios "puntuais" obra de "persoas disparatadas", las administraciones, con el Concello de Santiago a la cabeza, comienzan a tomar medidas. Así, para evitar más daños, prohíbe a los peregrinos apoyarse en las columnas del Pazo de Raxoi o tumbarse en la Praza do Obradoiro, cuyo pavimento sufre además continuos destrozos por el uso de bastones metálicos, que muchos aprovechan para obtener un recuerdo en forma de piedra.

Pintadas, picnics, acampadas, gente que trepa por la Porta Santa... Los casos comienzan a acumularse en la capital gallega y, pese a que el Ayuntamiento sigue considerándolos esporádicos, ya se los toma en serio. Por ahora, opta más por la concienciación -prepara un decálogo de buenas prácticas que quiere elaborar con la colaboración de vecinos y hosteleros- que por las sanciones y, de hecho, ninguno de estos actos ha derivado aún en multas. A veces, porque es complicado pillar a los infractores, reconoce la concejala de turismo, Miriam Louzao, que apela a la colaboración ciudadana para atajar estas conductas que "veñen dar a entender un tipo de turismo" que no es el más apropiado. De hecho, el nuevo gobierno local trabaja en una estrategia turística para "cambiar o modelo de turismo" y que la gente "visite a cidade doutra forma" y "non se concentre só na cidade histórica". Además, desde la Universidad de Santiago se está realizando una investigación para defender una coexistencia equilibrada y sostenible entre turistas y residentes.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuyó estos "moi preocupantes" incidentes no al turismo en general, sino solo a "persoas disparatadas", y puso la colaboración de su gobierno a disposición de las administraciones que quieran llevar a cabo una campaña de concienciación.

Como se vio con los dos turistas que escalaron por la Torre de San Sadurniño en Cambados, estos sucesos van más allá de Santiago. Este viernes trascendió que la Guardia Civil investiga a un vecino de Culleredo por pintadas en unas piedras protegidas del Monte Xalo.