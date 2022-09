Danielle se convierte en huracán: así podría afectar a Galicia

El primer huracán de 2022 en el Atlántico se ha formado este viernes a partir de la tormenta tropical Danielle. La Agencia Estatal de Meteorología considera que tiene pocas probabilidades, menos de un 10%, de afectar a España. En cualquier caso, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, puntualiza que, si llegara a la Península Ibérica, se notaría en forma de vientos fuertes y mal estado de la mar solo en el noroeste de la Península, en las costas de Galicia.

Según ha indicado, no es del todo extraño que en otoño lleguen a Europa restos de huracanes convertidos en borrascas extratropicales que provocan temporales de viento, muchas lluvias y, en ocasiones, también subida de las temperaturas por los intensos vientos del sur.

Tal y como expone Del Campo, en los últimos años, cerca de España se ha recibido la visita de ciclones tropicales como Ophelia, de categoría tres (con vientos de más de 180 kilómetros por hora), que estuvo a menos de 1.000 kilómetros de las costas de Galicia en octubre de 2017; el huracán Leslie, en 2018, que fue inusualmente duradero; o la tormenta subtropical Alpha, en 2020, frente a Portugal.

Aunque a comienzos del mes de junio se esperaba una temporada de huracanes con más ciclones y más intensos, a 2 de septiembre de 2022, apenas se han formado cuatro sistemas tropicales en el Atlántico, frente a los siete que se suelen haber formado a estas alturas de la temporada. "Danielle es el cuarto de la temporada y desde el 5 de julio hasta ayer no hubo ninguna formación de ciclones tropicales en el Atlántico, algo muy anómalo, la última vez que ocurrió algo así, que en julio y agosto no hubiera ciclones, fue en 1982, hacía 40 años que no sucedía", ha explicado el portavoz de la Aemet.

El ciclón tropical #Danielle ha continuado su intensificación en las últimas horas y ya es un huracán de categoría 1, el primero de esta temporada en el Atlántico. Durante los próximos cinco días permanecerá al oeste de Azores. Después, hay mucha incertidumbre en su trayectoria. pic.twitter.com/sV2LTCUb4i — AEMET (@AEMET_Esp) September 2, 2022

El territorio más cercano a Danielle es el archipiélago portugués de las islas Azores, de las que dista 1.425 kilómetros. Danielle se mueve lentamente hacia el oeste a cerca de 2 km/h y sus vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 120 km/h, que pueden fortalecerse en los próximos días.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE UU, Danielle serpenteará sobre mar abierto durante los próximos dos días, luego girará lentamente hacia el noreste a principios de la próxima semana.

PREVISIÓN PARE ESTE FIN DE SEMANA EN GALICIA

Las temperaturas se suavizan el primer fin de semana de septiembre en el que refrescará en el oeste y centro peninsular mientras seguirá haciendo calor en el este y Baleares; en Cataluña y Aragón continuarán las tormentas y en Galicia lloverá por la proximidad de una borrasca atlántica.

Para empezar este viernes se ha notado la bajada de temperaturas en casi toda España. Los cielos en general siguen despejados, pero este sábado "una profunda borrasca" comenzará a acercarse al noroeste de la Península y, aunque predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte de España, en Galicia y en las comunidades cantábricas estará nublado desde primera hora y podría llover en algunos puntos de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Las temperaturas seguirán bajando y las máximas no llegarán a 25 grados en la mayor parte de Galicia. Así, en las grandes urbes gallegas los termómetros llegarán a los 27 grados en Ourense, pero solo alcanzarán los 24º en Lugo, los 23º en Vigo y A Coruña, los 22º en Ferrol y los 21º en Pontevedra, según Meteogalicia.

El domingo la borrasca del Atlántico estará más cerca de España y traerá lluvias abundantes en el oeste de Galicia, y de forma más débil al resto de la comunidad gallega y zonas próximas. Además, esta borrasca dejará intervalos de vientos fuertes de componente suroeste en Galicia y un día más, tormentas en el nordeste, pero más débiles que los dos días anteriores.

Para los primeros días de la próxima semana se espera que Danielle se aproxime más a Europa continental y podría originar mal estado de la mar en el entorno marítimo próximo a la Península Ibérica.