Daniel Chapela: "Temos tarefas pendentes para achegarlle a lingua á mocidade"

Afeito a vivir só dende os 16 anos, cando se emancipou legalmente para poder rematar o bacharelato no seu concello, Daniel Chapela (Bueu, 1999) está a un curso de completar o grao en Lingua e Literatura Galegas na USC, para o que conta cunha bolsa do ministerio. Este mozo traballador e que irradia simpatía reorientou a súa traxectoria cara á súa paixón logo de estudar dous anos de Dereito en Vigo. "Foi un xiro radical pero intelixente. Hoxe son un futuro graduado en Filoloxía con coñecementos de lexislación en lingua", sinala Chapela, que ve na política un camiño para lograr cambios.



O presidente Rueda confiou en vostede para coordinar a área de cultura da executiva do partido. Como foi a decisión de dar o salto do mundo asociativo e cultural á política?

Creo que é importante estar naqueles lugares nos que se deciden as cousas. Tódalas decisión que tomamos, sexan no mundo asociativo ou cultural, sempre son políticas. Que o presidente e tamén persoas coma o conselleiro Román Rodríguez, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ou a propia voceira do PP de Bueu, Elena Estévez, confiaran en min para xestionar a cultura de toda Galicia a nivel do partido fíxome dicir que si sen pensalo.



Que proxectos ten pensado impulsar á volta do verán?

O que queremos facer dende a comisión de cultura artéllase en dous eixos. O primeiro é traballar a pé de país con tódolos concellos, pequenos e grandes, escoitando as súas demandas. En moitas ocasións, na política esquecemos que hai un mundo alén das grandes cidades. Na comisión temos representantes de municipios pequenos como a alcaldesa de Oímbra ou a de Boborás. O outro gran eixo de traballo é escoitar a sociedade. No último congreso do PPdeG, o de 2021, no que se aprobou unha nova versión dos estatutos, unha das cuestións que se subliñaron foi poñer o partido ao servizo do pobo galego. Queremos traballar en ferramentas que posibiliten que calquera poida mandarnos un correo ou levantar o teléfono e trasladarnos as súas inquedanzas, propostas e necesidades.

Como filólogo en proceso, como ve a saúde da nosa lingua?

En determinados terreos é moi positiva. Hai que lembrar que a lingua galega está no máximo momento de recoñecemento institucional. Temos o Plan de Normalización, aprobado no 2004 co presidente Fraga e que garante un recoñecemento. Estase traballando en cuestións importantes como a iniciativa Xabarín Club, que impulsou a Mesa pola Normalización Lingüística e que conseguiu o apoio dos tres grupos do Parlamento. Hai moito terreo no que traballar. Tarefas pendentes, sobre todo para achegarlle a lingua á mocidade. Como filólogo é algo que me preocupa, aínda que se están dando pasos moi importantes. Hai moito traballo que se está a facer, por exemplo, dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, coma o proxecto Tece Redes. Temos que afondar nestas cuestións. Tamén hai que salientar o proxecto Nós, que se vai levar a cabo con ou sen o apoio que se pide do Goberno do Estado a través do Perte cultural que demanda Galicia. Vai permitir que calquera persoa poida falar coas novas tecnoloxías en galego con total normalidade. Neste terreo, ata agora tiñamos unha lingua de segunda, pois mentres o castelán tiña diferentes ferramentas, o galego non. Grazas á acción decidida da Xunta e a USC, da que eu formo parte, gozaremos dunha lingua en plena igualdade co castelán ou o inglés.



Como poderían axudar os fondos europeos a dinamizar a cultura a través dese Proxecto estratéxico para a recuperación e Transformación económica (Perte) específico que a Xunta pediu ao ministerio?

Axudarían moito a dinamizar o noso terreo cultural, que está relativamente san. Tódolos gobernos fixeron unha aposta decidida, pero vimos dunha época complicada, a pandemia, e o sector artéllase moito arredor de pequenas empresas. Un Perte poderían axudarnos a gozar de maiores fondos para levar a cabo proxectos. Unha das áreas que Galicia propón traballar é o valor da música para as persoas con necesidades especiais. Hai uns días visitei Quiroga da man da Fundación Legar, que traballa con música raíz e persoas con necesidades especiais. Observei como eran partícipes da música e víanse tódolos beneficios que tiña para eles. Ese Perte inclúe, por exemplo, propostas para facer medicións a nivel psicolóxico que permitirían seguir afondando nisto. Un valor moi importante do Perte é facer da cultura un elemento totalmente inclusivo.



Quédalle un ano para rematar a carreira. Que vai facer despois? Vese enfocado na política?

Son bastante de deixarme levar, de fluír. Non me vexo en ningún sitio e, ao mesmo tempo, podería verme en calquera. O que me pide o corpo é facer un máster en Estudos Literarios. Gústanme tanto a nosa literatura contemporánea como a lingua medieval. En outubro participarei nun congreso internacional en Barcelona cun proxecto que estou desenvolvendo. Grazas ao labor que se fai dende espazos como a facultade puiden investigar tamén sobre a tradución nos tempos modernos. Teño varios compromisos de publicación de artigos. O terreo da política gústame moito pero teño claro que estou aquí para facer o mellor posible,

para intentar potenciar ao máximo a nosa cultura e a nosa lingua. Do resto, tocará o que toque.

Vese, por exemplo, nas listas do PP de Bueu nas municipais do 2023?

[Risas] Nunca o pensei. Estou para o que necesite a voceira sexa ocupando un posto ou sen ocupalo. O importante son Bueu e Galicia. Os cargos son ferramentas. Estou convencido de que no 2023 teremos unha alcaldesa do PP.

Dende a óptica do filólogo como puntuaría o galego que falan os nosos políticos no Parlamento?

[Risas] Temos representantes de todo tipo en tódolos partidos. Temos xente que se ve que está acostumada a falar en castelán e que no Parlamento fala en galego e quere identificarse co pobo mediante a lingua. É o caso daqueles que se ve que non falaron galego habitualmente coma o noso presidente, Alfonso Rueda, ou a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pois fonéticamente nótaselle claramente que non é galegofalante de orixe. Pero, tamén temos falantes dun galego de calidade extraordinaria en tódolos partidos.



Algúns exemplos?

Dentro do grupo do PPdeG, Elena Candia, José Manuel Balseiro ou Miguel Ángel Santalices; no BNG, por exemplo, Olalla Rodil. Teñen un galego magnífico. Case tódolos deputados cumpren no terreo normativo, pero eu fíxome máis na fonética. Xunto coa colocación dos pronomes, a fonética é coma a torre da homenaxe dos castelos medievais. Hai xente á que lle falta, pero que fai un esforzo moi grande que hai que poñer en valor, sobre todo porque o Parlamento de Galicia é a única cámara das comunidades que teñen outra lingua na que só se usa a lingua propia. Os 75 deputados e deputadas falan en galego. Como filólogo, é o dato co que me quedo.



Volvamos ao presidente...

Véxolle unha lingua bastante boa. Ademais, véxoo moi cargado de referencias culturais. Nun debate recente no que se falaba da lingua na mocidade, Alfonso Rueda citou unha figura referencial do galeguismo como Xesús Alonso Montero. Este tipo de referencias, cando veñen dun presidente da Xunta son potentísimas, porque fan que toda a sociedade galega sexa consciente. Esta semana, no cemiterio de San Amaro tivemos os actos polo día da Galicia Mártir, que conmemoran o asasinato de Alexandre Bóveda, e foi a primeira vez que a Xunta participou. Nos actos que organizaron a Fundación Alexandre Bóveda e o Concello de Poio, estivemos dous coordinadores autonómicos do PPdeG, Eduardo Galván e máis eu, e había concelleiros. Todos eses pasos que se dan cara adiante para visibilizar a nosa cultura e a figuras que foron fundamentais para o que hoxe somos son cruciais.