Los perjudicados por la explosión de material pirotécnico almacenado de modo ilegal junto a una vivienda particular en Tui han urgido a las administraciones públicas soluciones efectivas para reparar o reconstruir sus viviendas en una tensa reunión en la que han estado presentes miembros de la corporación municipal y representantes de la Xunta de Galicia. "Se necesitan soluciones, pero no para la semana que viene, para ayer, y no nos las están dando", ha manifestado en declaraciones a los medios Enma Lage, una de las personas afectadas por este suceso que provocó la muerte de dos personas y dejó a otras 37 heridas.

Los vecinos de Tui que han sufrido las consecuencias de la explosión han asistido este viernes por la mañana, en el Centro Social de Guillarei, a un encuentro en el que la Administración gallega les ha comunicado que las ayudas para las personas con casas dañadas por la explosión se activarán "de forma inmediata" y "podrán sufragar el cien por cien de la reparación de viviendas habituales". No obstante, Enma Lage ha censurado que los beneficiarios de estas subvenciones tengan luego que "declarar a Hacienda ese dinero", un hecho que ha tildado de "vergüenza", y ha criticado que los damnificados reciban más ayuda inmediata "de la propia gente del pueblo" que de las instituciones. Se refiere a la aportación de particulares de alimentos, bebida y ropa que están llevando al centro habilitado para atender a todos los damnificados por la explosión.

Además, ha hablado sobre la detención, en relación a este incidente, del propietario de una pirotecnia situada a menos de dos kilómetros de donde se produjo la explosión. Enma Lage se ha preguntado por qué no se realizó "un seguimiento" para "averiguar a dónde había ido toda la dinamita" de la pirotecnia, precintada por el Ayuntamiento.

También ha lamentado que, en esta situación dramática, se estén registrando "robos" en las casas dañadas, y que mientras tanto las administraciones no den "ninguna solución".

La Xunta de Galicia ha especificado que la línea de subvenciones puesta en marcha es "similar a la de 2017 para paliar los daños de los incendios". Los beneficiarios, abunda, podrán pedir el anticipo del 25 por ciento de la ayuda y no tendrán que adelantar el importe de las obras para percibir la subvención.

Las ayudas para financiar el alojamiento provisional de las familias cuyas viviendas habituales resultaron dañadas, y en las que no puedan permanecer, tendrán una cuantía de hasta 450 euros al mes, a los que se suma una ayuda adicional para formalizar el contrato de alquiler con un máximo de 600 euros.

Por su parte, las subvenciones dirigidas a sufragar la reparación de los daños en las viviendas y su equipamiento contemplan cuantías que podrán alcanzar el cien por cien del valor del arreglo del inmueble cuando se trate de un hogar habitual: hasta 100.000 euros si se trata de una vivienda unifamiliar y 80.000 en el caso de los edificios colectivos.

En el caso de las viviendas no habituales, las ayudas cubrirán hasta el 40 por ciento del coste de las reparaciones, con un máximo de entre 30.000 y 40.000 euros.

Enma Lage la censurado que se aporten unos 100.000 euros para "levantar una casa hoy en día" y, mientras tanto, no se ofrezcan soluciones a corto plazo para los vecinos afectados.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, también ha comparecido ante los periodistas y ha reconocido que no puede salir "satisfecho de una reunión en la que se ve el drama que estamos atravesando", con personas en situación "desesperada". Ha comprendido que exista un "temor a la ralentización" en lo que respecta a las "tramitaciones burocráticas" y ha considerado que "la línea de ayudas" expuesta por el Ejecutivo autonómico es "interesante, generosa y práctica".

Vázquez Padín, sin embargo, ha admitido que a los afectados "les sabe a poco con respecto a lo que ellos demandarían", y ha expresado que entiende "perfectamente" que los perjudicados pidan "una solución inmediata y sin burocracia de por medio". En relación a la eventual declaración de Tui como zona catastrófica, solicitada por los afectados para agilizar las tramitaciones, ha avanzado que mantendrá conversaciones con los grupos de la oposición para impulsar esta petición.