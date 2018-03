D. Díaz Ramos: "A xestión activa do monte é vital contra o abandono do rural"

El presidente de la Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo, Daniel Díaz Ramos, señala al sector forestal como la oportunidad para revitalizar el medio rural gallego. Por ello considera fundamental desarrollar una gestión activa del monte para frenar el abandono que está padeciendo.



Díaz Ramos comparecerá hoy en el Parlamento gallego para proponer distintas acciones encaminadas a la revalorización del monte. "A xestión activa do monte é a clave para o freo do abandono no rural galego", indica. El presidente señala que aunque desde su entidad valoran el texto del actual plan forestal, reconocen que presenta ciertas carencias. "Faltaría un inventario forestal actualizado, falta establecer unha conexión entre o monte e a industria e botamos de menos que se impulse unha verdadeira cultura da madeira", reclama.



El empresario señala que en su planteamiento tienen cabida todo tipo de árboles, incluido el eucalipto. "Defendemos por enriba de todo un monte muntifuncional con diversidade de especies, tanto coníferas como frondosas, incluído o eucalipto", resalta.



Daniel Díaz Ramos lleva más de dos años al frente de la asociación lucense, una entidad que está integrada por 251 empresas asociadas y representa casi la mitad de la actividad del sector de la transformación de la madera de Galicia. "As nosas empresas están adicadas principalmente á actividade de remate e aserrío, pero contamos tamén coa representación de industrias do taboleiro, de pasta de celulosa, de servizos e de biomasa forestal", precisa.



El volumen de negocio anual de la asociación asciende a más de siete millones de metros cúbicos, de los cuales más de tres millones corresponden a la provincia de Lugo, lo que se traduce en el 44,3 por ciento del conjunto gallego.



Pese a las buenas cifras alcanzadas, Díaz Ramos señala que el trabajo para seguir mejorando y creciendo es constante. "O sector forestal galego ten que competir a nivel mundial como consecuencia da globalización na que nos atopamos. Polo tanto, teremos que traballar activamente para non perder os postos que vimos ocupando a nivel mundial", señala.



DESAFÍOS. En cuanto a los retos a los que tendrá que enfrentarse el sector forestal a corto plazo, Díaz Ramos señala que "un dos desafíos nos que traballamos intensamente é na simplificación administrativa e burocrática". Desde la asociación provincial lucense, además, consideran fundamental lograr una buena gestión y reorganización de la propiedad, así como conseguir que se desarrolle una completa red de infraestructuras forestales.



El presidente del colectivo, no obstante, indica que "pese á realidade da estrutura da propiedade forestal, á carga burocrática ou á falta de rede de infraestruturas forestais, a nosa comunidade é a novena potencia forestal europea e a metade da madeira que se corta en España procede dos nosos montes".



Para conseguir todos sus objetivos, desde la entidad consideran fundamental "lograr o apoio de todas as administracións e da sociedade civil en xeral ao sector forestal como fonte de riqueza e de emprego, pero tamén de servizos ecolóxicos e sociais dificilmente avaliables e cuantificables".