Un cura se rebela contra el Obispado de Lugo y se presenta a las municipales

La historia viene de atrás. Concretamente de las municipales 2015, cuando Juan José Cruz García, actual candidato a la alcaldía de Lalín por el CCD (Coalición de Centro Democrático), concurría a las elecciones de la localidad en las listas de CxG (Compromiso por Galicia), que encabezaba el ahora regidor Rafa Cuíña. Las cosas no fueron bien y, un año después, Cruz García dejaba el equipo de Cuíña y se convertía en un concejal no adscrito.

Y, ¿cómo acaba esto en manos del Obispado de Lugo? Pues por culpa de una presunta afrenta familiar. Porque, tal y como explicó a ABC José Antonio García Otero, sacerdote de 73 años que atiende a nueve parroquias de Lalín y tío de Cruz García: "Cuíña dijo que a mi sobrino ya no lo aguantaba nadie en el pueblo, ni siquiera su familia". Esas palabras hicieron que el cura decidiera defender al ahora candidato del CCD porque "no sólo lo aguantamos, si no que estamos muy orgullosos de él". El caso es que, al parecer, el mejor modo que ha encontrado para apoyar a su sobrino ha sido aceptando ocupar el puesto de honor de su lista electoral, el último.

El Obispado ya se ha puesto en contanto con él, tal y como relata el diario madrileño, para recordarle que el Código de Derecho Canónico no permite tal opción. "Les expliqué que me puse en la lista para defender a mi familia", relató, porque "antes que cura" es "persona". Y, sobre el Código Canónico, opina que sus artículos se incumplen en algunas ocasiones. "El 283 dice que corresponde a todos los clérigos tener todos los años vacaciones. Pues yo no tengo vacaciones todos los años", señala.