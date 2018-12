Cultura non se pecha a estudar propostas de novas rutas do Camiño, pero avisa: "Deben ter base histórica"

O conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, respondeu este venres á proposta dos alcaldes que promoven unha nova ruta do Camiño por Muros-Noia, e declarou que "todas as propostas son benvidas" pero que "hai que estudalas de acordo coa base histórica e cultural, porque o Xacobeo non é un capricho".

Deste xeito respondeu Rodríguez ás preguntas dos medios de comunicación despois de inaugurar as obras do Edificio Fontán na Cidade da Cultura, e puxo especial énfase na necesidade de que as propostas "teñan base histórica e cultural" para respectar "a autenticidade histórica" do Camiño.

No entanto, destacou o "carácter simbólico moi importante" da proposta porque significa que "toda Galicia quere implicarse no gran proxecto colectivo" do Xacobeo 2021.

Preguntado pola preparación do Xacobeo 2021, o titular de Cultura asegurou que están "a traballar a moi bo ritmo". "Pensamos en que sexa un proxecto integral de toda Galicia, non dun goberno ou dunha administración. Queremos que toda Galicia se implique. Se nos vai ben irános ben a todos", insistiu.

Román Rodríguez detallou que o 2019 é o ano da Vía da Prata, e que o seu departamento traballa para acondicionar e mellorar a ruta, cun investimento de tres millóns de euros.

CHAMA Á PARTICIPACIÓN DE TODOS. O conselleiro fixo un chamamento á participación de "todos os axentes" para "ofrecer ao mundo o mellor de Galicia". "Ten que ser un proxecto de todos, participativo, para mellorar todo o bo que xa ten Galicia", remarcou.

Ademais, aínda que volveu a dicir que o obxectivo é que "o 2021 sexa un ano excepcional", expresou a preocupación da Xunta "polo día despois". "Temos que organizar un gran Xacobeo, pero no 22 Galicia ten que seguir a bo ritmo, dando un salto cualitativo e cuantitativo", subliñou.