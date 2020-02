Culler de Pau recibe o seu terceiro sol de Repsol e Galicia suma 24 restaurantes recoñecidos

A Guía Repsol recoñeceu este luns con tres soles ao restaurante Culler de Pau do Grove. Trátase do máximo recoñecemento, co que xa contaba Casa Solla, en Poio, e que renova o restaurante de Pepe Solla.

A Guía Repsol destacou o xogo con "técnicas moi pensadas" que se realiza no Culler de Pau. "O sabor é o que conta e cada un dos elementos que se debuxan no prato teñen un sentido para o gusto", sinala a guía, que asegura que o chef Javier Olleros imprime nos seus pratos "o seu carácter, traballo duro e humildade ante os logros.

Así mesmo, estréase con dous soles o restaurante A Tafona, situado en Santiago de Compostela. "Na cociña de Lucía Freitas os produtos da horta e do mar danse a man nos seus pratos —con predilección polos cítricos grazas ás súas viaxes a Xapón— nos que destaca a súa imaxinación e potencial".

Ademais, por primeira vez contan cun sol Guía Repsol os restaurantes O'Pazo, Rios O Freixo e Salitre, da provincia da Coruña; así como os pontevedreses Eirado da Leña e Silabario.

En Pontevedra atópase Eirado da Leña, situado na capital, onde Iñaki Bretal e Javier Alonso cociñan peixes e mariscos da próxima lonxa de Ribeira, verduras de hortos ecolóxicos e suculentas carnes de vacas vellas autóctonas.

En Silabario , Vigo, Alberto González "plasma unha cociña galega que evoluciona ao devir dos tempos e do propio autor". Neste último caso valoraron a "excelente materia prima e unha gran adega con máis de 400 etiquetas".

Coas novas incorporacións, Galicia suma un total de 24 restaurantes recoñecidos pola Guía Repsol: dous con tres soles, dez con dous soles e 12 cun sol.

A Guía Repsol, que celebrou este luns no Museo San Telmo de San Sebastián a gala de entrega dos seus soles, distinguiu este ano un total de 102 restaurantes en toda España.