"Cuidado con las lentillas: el polen se puede fijar en ellas y dar mayor reacción alérgica"

Un 25% de la población sufre alergias primaverales que pueden provocar conjuntivitis. ¿Cómo podemos evitar que nos afecte?

En realidad evitarlo es difícil. En los alérgicos al polen –cuya presencia aumenta mucho en primavera–, cuando su ojo entra en contacto con él libera una serie de sustancias químicas, lo que hace que se enrojezca, se hinche, que moleste el sol... Por eso, los alérgicos que usen lentillas deben tener cuidado, porque la lente de contacto no protege, sino todo lo contrario, puesto que el polen se puede fijar ella y la reacción ser mayor. Así pues, es aconsejable tener más higiene que nunca, cambiar las lentillas según las indicaciones del óptico-optometrista, protegerse bien con unas gafas de sol... En los viajes en coche también es mejor no abrir las ventanillas para que no entre más polen. Y hay humidificadores que filtran el aire que evitan el contacto con el polen y aportan mayor comodidad. Pero poco más podemos hacer. Es una conjuntivitis estacional: una vez que baje el nivel de polen, remite. Hay que tenerlo en cuenta y si se puede usar menos la lente de contacto, mejor.

¿Y qué se debe hacer en caso de que se padezca ya esa conjuntivitis?

Se debe acudir al optometrista para que vea qué está pasando y que decida si hay que utilizar algún colirio. Pero incluso los lavados de suero fisiológico permiten que el ojo elimine todo aquello con lo que está en contacto y que la conjuntivitis vaya remitiendo.

¿Qué otros problemas hay para el ojo en estos meses?

Ahora, con el comienzo del calor, empezamos a utilizar el aire acondicionado y, al igual la calefacción, este provoca que el ojo se seque más, porque el aporte de lágrima no está siendo el adecuado. Sobre todo si trabajamos ante la pantalla de un ordenador, que se parpadea menos porque cada vez que parpadeamos desenfocamos. El ojo seco a veces se confunde con la conjuntivitis, porque los síntomas son muy parecidos: enrojecimiento, picor, sensación de tener un cuerpo extraño... Ya hay un síndrome tipificado, el síndrome de ordenador, que básicamente implica ese enrojecimiento y picor porque se parpadea poco y porque la lentilla necesita parte de la lágrima que producimos, lo que hace que llegue menos al ojo. Y tanto la calefacción como el aire acondicionado pueden aumentarlo.

¿Qué se puede hacer por su parte para paliar el ojo seco?

Primero deberíamos tener el aire acondicionado no especialmente alto y luego parpadear varias veces para que el ojo genere lágrima. Hay una pauta que es la 20-20-20: cada veinte minutos, parar veinte segundos y enfocar a veinte pies –que son unos seis metros–. Es una forma de que el ojo se relaje. También se puede utilizar la lágrima artificial, que va a dar confort, sobre todo si se usan lentillas. El óptico debe recomendar si hay necesidad de utilizarla y cuál es la que mejor puede ir. Pero es fundamental el mantenimiento de las lentillas, con un uso correcto en cuanto a las horas y el reemplazo de las mismas, y con los líquidos adecuados. Y no hay que alargar su vida, ya que la lentilla se va deteriorando y esto va afectar de cara a que el ojo pueda secarse más.

Desde el colegio se alertaba recientemente de que la edad de inicio de la presbicia ya está en la treintena. ¿Por qué se ha llegado a esto?

Hace veinte años la demanda de ayudas visuales de cerca aparecía en torno a los 48 o 50 años, pero eso no quiere decir que la presbicia no hubiera aparecido ya. Es un problema que suele aparecer en torno a los 38, 40 o 42 años, porque se deteriora el cristalino y el músculo ciliar, lo que hace que no podamos enfocar como cuando teníamos 18. Lo que estamos viendo ahora es que antes esa demanda de ayudas visuales es muchísimo mayor porque utilizamos más medios que exigen esa visión de cerca, como pantallas y ordenadores. Lo que hace esto es que se adelante la solución a un problema que ya existía. La pantalla no provoca nada; pone de manifiesto un problema que ya existía pero que no necesitaba tanta solución.

De todas maneras, se vincula el uso de estos dispositivos a que los jóvenes sufran cada vez miopía mayor y a una edad más temprana.

Ya hay estudios que ponen de manifiesto que un 20% de niños de 7 años son miopes, cuanto antes eran los menos. Es mucho. Se calcula que en el año 2050 el 50% de la población lo será. Y es por las pantallas, por los móviles... por nuestro tipo de vida. Hace treinta años se hacía más vida de calle que ahora; el ocio era ir a la playa, el monte o la aldea. Hoy son los móviles o la tablet, en los que se usa la visión de cerca. La falta de actividades al aire libre y el abuso de la visión de cerca hace que aparezcan las miopías prematuramente.

¿La vida de encierro en casa que se impuso durante los comienzos de la pandemia empeoró las cosas?

Se disparó el aumento las miopías porque la gente, al no poder salir, hacía más actividad con visión de cerca que de lejos. Y en cuanto a la presbicia, se puso de manifiesto que también hubo mucha gente que se dio cuenta que teletrabajar ocho horas delante de un ordenador no es lo mismo que trabajar de forma normal en la calle y que necesitaba ayudas visuales.

¿La conclusión es que urge variar ciertos hábitos de vida?

Recomendamos, sobre todo a los niños, hacer todas las actividades que puedan fuera de casa. Ver a un niño en un carrito con la tablet en la mano es una barbaridad. También se aconseja limitar el tiempo de uso de los dispositivos retroiluminados y, cuando se esté haciendo actividad de cerca, hacer descansos, levantarse y enfocar lejos.

La primavera también es época de ir eligiendo gafas de sol.

No damos importancia a su elección porque lo vemos como algo estético, pero la función de las gafas de sol es de protección, para evitar el deslumbramiento y, lo más importante, filtrar los rayos ultravioleta que pueden entrar en el ojo y provocar, a la larga, desde quemaduras hasta cataratas. Las gafas de sol no solo son unas gafas oscuras: si no tienen el filtro adecuado nos pueden hacer más daño que no llevar nada, porque pueden hacer que la pupila se dilate más y que entre más radiación. La gafa de sol es una gafa con un buen filtro, y solo una óptica puede certificar que tiene uno adecuado. Los usuarios deberían acudir a ella para les aconsejen incluso cuál es el mejor cristal o el color que mejor les va en función de si son miopes o hipermétropes, si las van a usar para la montaña o para la calle...