Un cuarto de siglo del penal de Teixeiro: un 60% de internos en módulos de respeto con el foco en su vuelta al exterior

El Centro Penitenciario de Teixeiro ha conmemorado este martes su 25 aniversario con un acto en el que ha participado el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ha puesto en valor que este penal cuente con un 60% de internos en módulos de respeto, un modelo que hace a los presos "copartícipes y responsables" de su vuelta al exterior.

En su intervención, el representante del Gobierno ha destacado las infraestructuras penitenciarias que, al igual que el centro coruñés, se construyeron a partir de los años 90. Se trata de más de una veintena de penales construidos desde entonces con estructuras modulares, con 60 celdas en cada módulo de un tamaño de entre 10 y 13 metros cuadrados, patio, sala común, comedor o economato, tal y como ha detallado.

Además de los módulos residenciales, existen edificios también para enfermería, área deportiva o área cultural, precisamente, en la que este martes se ha celebrado este acto conmemorativo.

A esta altura de su discurso, el secretario de Estado ha aprovechado para reivindicar los módulos de respeto, que en Teixeiro acogen al 60% de los internos, lo que para Ángel Luis Ortiz, "da una idea de en qué medida se ha consolidado un modelo que hace a los presos copartícipes y responsables de su vuelta al exterior".

"Igualdad"

En concreto, ha reconocido el Módulo Nelson Mandela como "ejemplo de colaboración y coordinación entre administraciones", ya que también trabajan profesionales de la Xunta de Galicia, y ha explicado que desde junio de 2021 funciona como módulo mixto. "Es una apuesta por garantizar la igualdad en el acceso para los hombres y mujeres que cumplen condena", ha aseverado.

Como "un gol a favor de la igualdad", también ha definido el permiso excepcional que la Real Federación Galega de Fútbol otorgó a una interna para que pudiese participar con el equipo masculino de fútbol sala del presidio.

En cuanto a los módulos, Ángel Luis Ortiz también ha tenido palabras destacadas para el especializado en salud mental, donde con "sensibilidad, dedicación y saber hacer" trabajan los profesionales de este centro en un departamento "tan sensible".

Tampoco se ha querido olvidar de una de las últimas iniciativas: la unidad canina, que presta sus servicios también en las cárceles de Bonxe y Monterroso.

Balance instituciones Penitenciarias

En su intervención, el secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias ha hecho balance de la situación que hoy presenta el departamento que dirige después de un lustro al frente de él.

Entre los datos que ha destacado: la ocupación de las prisiones, que se encuentran, ha apuntado, "entorno al 72%", frente otros países como Italia o Francia donde "superan el 100%"; el descenso de los internos en los centros penitenciarios de la administración general del Estado; las ofertas de empleo público; o un plan de modernización con mejoras salariales.

Entre los retos, "seguir mejorando las condiciones de los profesionales", incrementar la presencia de la mujer dentro de la administración —sobre lo que ha señalado que en las últimas promociones "alcanzan ya el 60% de las personas que ingresan"— o el objetivo de la digitalización para tratar de "posibilitar que las personas privadas de libertad puedan mejorar sus habilidades e incorporarse a la sociedad".

También ha avanzado que continuarán "diseñando programas para ajustarse a las realidades cambiantes e impulsando la igualdad de oportunidades".

Agradecimientos

Además, en el marco de las celebraciones por la festividad de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el secretario de Estado ha remarcado que se trata de una cita que da la oportunidad de "parar, echar la vista atrás y reconocer la labor de los profesionales" que trabajan a diario en las prisiones del país.

En esta línea, Ángel Ortiz ha mostrado su agradecimiento a todas las entidades y voluntarios que colaboran con instituciones penitenciarias —más de 5.000, según ha apuntado—, así como de los jueces de vigilancia penitenciaria, los cuerpos y fuerzas de seguridad o el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago de A Coruña.

También ha estado presente en el acto la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que ha valorado la labor de las personas que trabajan en este ámbito, que "no solo buscan la reeducación y la rehabilitación, sino que se esfuerzan para que puedan reconstruir su propia dignidad".

Así, ha empleado una frase de Nelson Mandela ('Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más distinguidos, sino a los que menos lo son') para lanzar una reflexión: "No creceremos ni avanzaremos como sociedad si no nos preocupamos por integrar a quienes por diferentes motivos han vivido en los márgenes".

No creceremos ni avanzaremos como sociedad si no nos preocupamos por integrar a quienes por diferentes motivos han vivido en los márgenes"

Asimismo, ha reivindicado la labor de los más de 450 funcionarios que ejercen su profesión en el penal coruñés, "un ejemplo de trabajo bien hecho" y que forman parte de "un engranaje muy complejo en el que cada pieza resulta esencial".

Conmemoraciones

Por su parte, el director del centro, José Ángel Vázquez, ha destacado que las prisiones tipo, como es el caso de Teixeiro, han mejorado tanto las condiciones laborales como las condiciones de vida de los internos y ha mostrado su "orgullo" por poder dedicar parte de su vida a esta institución y a este centro.

Durante el acto, que se ha celebrado en el espacio socio-cultural del centro, las autoridades han hecho entrega de conmemoraciones a todos los directores que pasaron por Teixeiro durante estos 25 años, así como numerosas menciones honoríficas a funcionarios y personal del penal.

Además, se ha hecho una mención honorífica al funcionario del cuerpo de ayudantes Curro Molina Sierra por su actuación "en la resolución del grave incidente del 22 de julio de 2023, donde un interno prendió fuego a su celda".