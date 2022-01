"Cualquier candidato del PP mejorará a Lara, que no le llega a Orozco a la suela del zapato"

Año nuevo, vida vieja. ¿Está cansado de que la pandemia siga condicionando la agenda política?

¡Como todo el mundo! La pandemia lo condicionó todo durante los últimos dos años y queremos que llegue la normalidad de antes, también al ámbito político, donde los partidos ralentizamos nuestra actividad. El PPdeG es muy de estar en la calle con la gente y lo echamos en falta, así que en 2022 tenemos que reconectar con nuestros equipos, con los afiliados y con los simpatizantes. En definitiva, desconfinar la política.

Este 2022 es un año preelectoral. ¿Qué cronograma maneja el PPdeG para elegir a los candidatos?

Hay que acometer dos procesos diferentes: primero la renovación de la estructura del partido y después elegir a los candidatos. Ahora estamos en el primero y nuestra idea es dedicar el primer semestre del año a renovar esa estructura y, solo después, designar a los candidatos, ya que de nada sirve tener cabezas de lista sin equipos.

En algunos sitios esos cabezas de cartel están bastante claros y en otros no tanto, como Lugo. ¿Será Carballo, Ameijide, Arias...?

No abrimos ese melón. Pero lo cierto es que el resultado de las elecciones de 2019 en Lugo fue basante satisfactorio: ganamos y nos quedamos a uno de la absoluta, por lo que el PP lucense está preparado para ser alternativa. Respecto al candidato, hay tantos nombres encima de la mesa que no me preocupa porque significa que hay equipo. Tanto Carballo como Ameijide están haciendo un buen trabajo y el PP está preparado para darle a Lugo el liderazgo que Lara Méndez no tiene. Orozco fue un buen alcalde, pero Méndez no le llega ni a la suela del zapato y cualquiera de los nombres que tiene el PP está mejor preparado. La situación de Lugo me recuerda mucho a la del bipartito de la Xunta entre 2005 y 2009, con el PSOE y el BNG peleándose por el protagonismo y olvidándose de los problemas de Lugo, como la inseguridad que hay en la ciudad. Esas peleas PSOE-BNG no conducen a nada y es más, estoy convencido de que el auditorio que hizo la Xunta sigue cerrado porque la alcaldesa no quiere que una concejalía del BNG pueda sacarle rendimiento electoral a su puesta en marcha.

¿La última palabra sobre los candidatos la tiene Núñez Feijóo?

Somos un partido con una estructura muy definida y los cabezas de lista de las ciudades los decide el comité electoral, en el que no está Feijóo ni estoy yo. Ese comité escucha las opiniones de los presidentes provinciales y del autonómico y la idea es que sean decisiones consensuadas. Se trata de elegir al mejor para cada escenario, así que todos acabaremos confluyendo en los mismos nombres.

El partido parte de unos resultados bajos en 2019. ¿Tocó fondo?

Yo espero que sí [ríe]. En 2015 tu-vimos un mal resultado y en 2019 lo empeoramos. Aunque hay que resituar a cada partido en su posición: para nosotros un mal resultado fue ganar en 179 de 313 concellos y gobernar en 151, unas cifras que hoy firmaría cualquier partido. Pero para el PPdeG fue un mal resultado porque somos el partido de la mayoría de Galicia.

Usted lleva tiempo en esto. ¿Qué sensaciones tiene para 2023?

Las sensaciones son buenas. No sé si tanto como en 2011, pero tengo claro que el resultado será mucho mejor ya no que en 2019, sino que en 2015. Soy muy optimista. Si hay unas elecciones en las que la imagen de la marca influye esas son las municipales y no me preguntes por qué, pero es así. El PPdeG tiene candidatos que en determinado momento se vieron lastrados por la imagen de marca del partido. Y, además, si en 2019 Sánchez no hubiese adelantado las generales y no se provocase esa ola derivada de ellas, el resultado municipal del PP sería mucho mejor y hoy estaríamos gobernando Ferrol, Lugo y, probablemente, la Diputación de Lugo.

Ustedes manejan encuestas internas. ¿Tiene el PPdeG hoy ciudades o alguna Diputación a tiro?

Sí, tenemos ciudades y diputaciones a tiro.

Entre recuperar Vilalba y Burela o gobernar Lugo, ¿qué prefiere?

A mí me gustaría gobernar los tres sitios y podemos hacerlo, ganando con mayorías amplias. Si aglutinamos el voto de centro derecha; si no hay aventuras que solo dañan al PP y benefician al PSOE como candidaturas de Cs, Vox y otros experimentos; y si somos capaces de comer ese voto razonable de los socialistas que prefieren al PP que a un PSOE secuestrado por el Bloque, podremos gobernar en muchos sitios.

La dirección del PPdeG tuvo que mediar en el ‘malentendido’ entre Candia y Balseiro, que fue el único conflicto provincial en el proceso interno del PPdeG. ¿Le molestó?

Elena Candia es una gran presidenta provincial y la avalan los resultados históricos de las autonómicas y también todos los retos que afrontó, siendo una gran alcaldesa de Mondoñedo y una breve, pero buena, presidenta de la Diputación. Candia tiene derecho a hacer su equipo para los próximos años. Hay que ser capaz de aglutinar experiencia y renovación, pero no es fácil en un partido como el nuestro, tan grande y con tanto capital humano y mucha gente válida. Al final, creo que ella acertó integrando a Balseiro, que le aporta un bagaje importante porque fue útil para el PP como delegado de la Xunta y ahora lo es como diputado. Entiendo que pueda haber un desencuentro puntual, pero lo importante es saber que todos estamos en el mismo barco y que nuestros rivales siempre están fuera del PP, nunca dentro. Estoy satisfecho de que las diferencias se hayan superado y de que los dos trabajen para recuperar la Diputación de Lugo, que es un objetivo irrenunciable.

Vigo es el lunar electoral del PPdeG, ¿está ya el partido unido y en disposición de crecer allí?

Sí, pero nuestro objetivo no puede ser solo crecer, sino romper la mayoría absoluta de Caballero. En Vigo gobiernan la soberbia y la prepotencia. Estoy seguro de que los vecinos no quieren que el Concello se convierta en un sultanato y las cosas que sucedieron en los últimos tiempos demuestran que quien ostenta la mayoría de forma tan abrumadora acaba cayendo en tentaciones como emplear a la cuñada de Carmela Silva pagándole más de 100.000 euros y diciéndole que no tiene que ir a trabajar; unos hechos condenados por el Supremo y que llevaron a prisión nada menos que 5 años a un fucionario del Concello. Por eso la mayoría de Caballero requiere de un contrapeso que evite que se crea que el Ayuntamiento es suyo.

Tendrá que ir usted a Salvados a contrarrestar el efecto Caballero.

El espectáculo aporta poco a la política; la política es gestión. Yo prefiero que el alcalde resuelva los problemas de Vigo en lugar de alimentar su ego, que bastante alimentadito lo tiene ya.

Y en Ourense... ¿se arrepienten de pactar con Jácome?

La situación de Ourense era compleja. Le ofrecimos al PSOE un acuerdo global para Galicia para que gobernase la lista más votada, así que el PP respaldaba a Villarino en Ourense, pero entendíamos que lo lógico es que Rey Varela gobernase en Ferrol. El PSOE dijo no porque quería la alcaldía gratis. A partir de ahí, el PP hizo lo que creía que era bueno: un acuerdo con DO. No es fácil porque el PP de Ourense no es DO, ni nosotros somos Jácome ni actuamos como él y, de hecho, hay cosas suyas que también nos disgustan, pero es mejor que la ciudad sea gobernada por diez ediles que por tres. La gestión diaria está salvada, pero si me preguntas si la situación es de nuestro agrado, pues no.

Por cierto, ¿le molesta la etiqueta de poli malo del PPdeG?

No. Pero tampoco creo que lo sea.

Entre partido, Parlamento y familia... ¿cuándo piensa todas esas ‘maldades’ contra la oposición? Generalmente lo ponen a huevo. Ya lleva años en la sala de máquinas del partido. ¿No le tienta algún cargo de gestión?

Creo que el partido requiere dedicación exclusiva y eso es lo que trato de hacer. Me siento cómodo con lo que hago, pero tampoco descarto nada.

¿Cómo se lleva con su vecina ferrolana Yolanda Díaz?

Hoy no tengo relación. La tuve en su momento y a nivel personal era buena, pero en lo ideológico no estamos de acuerdo en nada.

Por cierto, Ferrol estrenó delegada. ¿Alguna lectura política?

Ferrol nace como ciudad al servicio del Estado y el Gobierno la maltrata. Pero la Xunta no abandonará Ferrol y por eso creamos una delegación con Martina Aneiros.

¿Viajó ya en el Ave gallego?

No lo pude probar porque no existe. Solo hay el Ave a Ourense.

"Este PSdeG es más entregado a Ferraz que a Caballero"

Tellado, en el hemiciclo. PEPE FERRÍN

¿Cómo ve a este nuevo PSdeG?

El PSdeG de Formoso es cualquier cosa menos nuevo. Es el viejo PSOE, con todos sus tics y defectos. Nos quejábamos del seguidismo de Gonzalo Caballero a Ferraz, pero este es todavía más entregado. No va a ser capaz de alzar la voz frente a su partido ni ante el Gobierno, porque cuando pudo hacerlo defendiendo que Sánchez no convirtiese As Pontes en un pueblo fantasma no lo hizo. Es más, le aplaudió. Además, creo que este PSOE tiene un problema con la corrupción, porque blanqueó a Besteiro, al que le persigue la sombra del Garañón, y premió a Carmela Silva con la presidencia del partido. Y por último, este PSdeG sigue a lo suyo: las batallas internas.

Formoso y Álvarez tienen un perfil más dialogante que Caballero. ¿Ve más factible pactar ahora?

Me gustaría creer que sí, pero lamentablemente creo que no. Lo acabamos de ver, cuando bajo la dirección de Formoso los alcaldes socialistas de A Mariña vinieron al Obradoiro a aplaudirle a la ministra que cierra Alcoa durante dos años, aunque yo creo que será para siempre. Este PSdeG puede tener mejores formas, pero es más entregado que nunca y a la hora de defender Galicia, ni está ni se le espera.

El BNG también habla de un nuevo tiempo, pero el PP no se fía...

El BNG es más viejo que nunca, con aliados como Bildu y ERC, que acaban convirtiendo a Beiras en un moderado. Tenemos el nacionalismo más radical, que intenta modular sus formas, pero estamos ante un lobo con piel de cordero: es el viejo BNG, el que acude a homenajes a presos etarras y celebra el aniversario del golpe de estado catalán.

Hay una subida de tono en las críticas del PP al BNG. ¿Por qué?

Nos molesta especialmente el travestismo político al que juega el BNG, esa falsa moderación en la que se envuelve para esconder los mantras más viejos del nacionalismo. Para ellos, Galicia es la excusa para una hoja de ruta independentista, porque por mucho que suavice sus formas, es un partido independentista.

¿Cree que busca captar el voto galleguista del PPdeG?

Lo que intentan es que la ciudadanía no los perciba como son en realidad. Pretende ablandar las formas, pero ideológicamente es el BNG más radical que existió.

El reparto de fondos es el último desencuentro de Xunta y Gobierno. ¿Maltrata Sánchez a Galicia?

No tengo ninguna duda. Su continuidad no depende de Galicia y aquí no votamos socialista, así que no le preocupa ni lo más mínimo, como vemos en muchas decisiones disparatadas. Galicia se enfrenta a tres crisis: la sanitaria, la económica derivada de la pandemia y la de los ataques sistemáticos del Gobierno de España con el reparto de fondos, ataques a nuestra industria...

Casado parece que sigue sin dar con la tecla. ¿Qué le falta?

Yo ya viví esas críticas cuando Rajoy era jefe de la oposición y luego, cuando ganas y gobiernas, te dicen que eres un gran estadista [ríe]. No compartimos esas críticas. No es fácil hacerle oposición a un Gobierno al que le da igual mentir o decir una cosa y hacer la contraria. Sabemos que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno.

¿Ve un quinto mandato de Feijóo?

Veo a Feijóo en su momento de mayor madurez política. Su bagaje profesional y político nos sirvió para estar mejor gestionados que nadie en esta difícil pandemia y sigue muy centrado en eso, así que creo ni él mismo se hizo esa pregunta.