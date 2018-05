CSIF abandona el comité de huelga de Justicia y da el paro como desconvocado

El sindicato CSIF ha anunciado este martes que abandona el comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia y da el paro indefinido como desconvocado.



A través de un comunicado, este sindicato, con una representación de un 13,6%, explica que decide desvincularse del comité de huelga por la declaración de interrupción de la huelga, la manifestación de que "se reiniciaba la actividad laboral" para "cargar las pilas" y el abandono previo de SPJ-USO, FeSP UGT y CC OO.



"Gracias a la torpeza de CUT, CIG y STAJ la Xunta tiene lo que quería: una huelga desconvocada", manifiesta tras la publicación por parte del Gobierno gallego de la orden que elimina los servicios mínimos.



El sindicato critica, además, el hecho de que únicamente el sindicato CIG se haya adherido a la propuesta de mediación planteada por CSIF, cuyo plazo expiraba a mediodía de este martes, día número 105 consecutivo de huelga indefinida.



La organización entiende que los otros dos sindicatos que forman parte del comité de huelga, Alternativas na Xustiza-CUT y STAJ, apuestan por el "no porque no".



Añade que aunque no ha firmado el acuerdo con la Xunta "al haber sido rechazado por los trabajadores", "no va a interponer recurso" debido a que considera que no tendrá recorrido porque cree que no se ha evitado la negociación con el comité de huelga, al entender que ya no existía la huelga como tal.



"El inmovilismo de la Xunta se ha dado la mano con el bloqueo intencionado a la negociación y el secuestro de la voluntad de los funcionarios que están llevando a cabo principalmente CUT y STAJ. Ambos se necesitan para justificar sus posturas y en ese juego CSIF no va a entrar", aclara tras anunciar que da la huelga por desconvocada.



Con el abandono de CSIF del comité de huelga, este queda formado por AXG-CUT, STAJ y CIG, con un 40,8 % de la representación frente al 59,2 % de SPJ-USO, FeSP UGT, CSIF y CCOO.



Sin embargo, la oferta de la Xunta será firmada mañana únicamente por SPJ-USO -sindicato mayoritario-, FeSP UGT y CCOO, que tienen un 45,6 % de la representación.