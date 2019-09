Cruzamento de reproches entre os políticos galegos pola repetición electoral

As forzas políticas galegas reaccionaron este mércores ante unha posible repetición electoral sinalando aos culpables: o PPdeG e o Grupo Común da Esquerda centraron as súas críticas en Sánchez, o PSdeG no "bloqueo" das demais forzas e BNG e En Marea apuntan a unha nova oportunidade nas urnas.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de viaxe oficial en Arxentina, asegurou que, coa celebración das cuartas eleccións xerais en catro anos, o presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, "ten o que sempre perseguiu".

"A súa irresponsabilidade condúcenos ás cuartas eleccións en catro anos e a campaña xa arrincou en Moncloa. Literalmente", escribiu na súa conta oficial de Twitter, na que engadiu que, ao seu xuízo, "a política e as institucións teñen que recuperar o seu crédito".

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, entendeu que a imposibilidade para alcanzar un acordo "evidencia que a moción de censura para desbancar ao Goberno de Mariano Rajoy foi á contra, sen proxecto alternativo", como se comprobou "na negociación dos orzamentos e agora".

"Nós estamos preparados para ofrecer unha alternativa sólida que recupere a estabilidade do país e para dicirlle aos galegos e aos españois que é posible unha senda na que prevaleza o interese do país sobre o interese particular dunha persoa incapaz de asumir un resultado e chegar a acordos", proseguiu.

Pola súa banda, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, declarou que "outras forzas políticas bloquearon a posibilidade de que houbese investidura", polo que, de face a unha segunda volta electoral, espera" que a cidadanía poida referendar cun apoio máis forte e máis amplo a opción política pola que votou de forma maioritaria no mes de abril".

"O mellor para o país é que Pedro Sánchez sexa presidente do Goberno e sería mellor se ao longo desta semana que vén désense as condicións para que a súa investidura, cun acordo de estabilidade e de goberno, fose posible", opinou o dirixente socialista, que, con todo, manifestou que o esperable é "unha nova cita coas urnas".

Mentres tanto, o alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, sinalou un a un a quen entende como culpables: ao PP e a Cidadáns "por non entender ben a fase da democracia na que estamos" e a Unidas Podemos "por non estar á altura do que o Estado español necesita".

"Unidas Podemos, coas súas indecisións, non fai unha formulación político serio, polo que non é bo compañeiro de viaxe", insistiu Caballero, quen lembrou que a formación morada "rexeitou un Goberno de coalición nunha sesión de investidura, nada menos".

A viceportavoz do Grupo Común dá Esquerda Luca Chao expresou a súa preocupación por "a decisión tremendamente irresponsable de Pedro Sánchez de levarnos a unhas novas eleccións", un posicionamento que espera que non repitan os socialistas galegos tras as próximas eleccións autonómicas.

"Preocúpanos o que poida pasar en Galicia, aquí ninguén dubida de que calquera posibilidade de desprazar ao PP de Alberto Núñez Feijóo da Xunta de Galicia pasa por un acordo connosco, o espazo de progreso", proseguiu Chao, quen espera que o PSdeG "non manteña a mesma posición que Sánchez e dinamite a posibilidade dun cambio en Galicia".

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cargou contra "a inutilidade e a incompetencia" do catro "forzas estatais" -PSOE, PP, C's e Unidas Podemos- tras o seu "fracaso" á hora de alcanzar acordos e denunciou que aos seus líderes "impórtanlles un pito os problemas da cidadanía e impórtalles un bledo Galicia".

"Teño a esperanza de que a cidadanía galega sexa capaz de ver neses comicios unha oportunidade de darlle a volta á tortilla para que Galicia teña voz e peso e poida concluír co ninguneo, a discriminación e o desprezo", concluíu Pontón.

O alcalde de Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, denunciou a "podremia" da política estatal, os "intereses creados" nos partidos e a "falta de seriedade dos seus líderes".

Pola súa banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, repartiu a culpa "a partes iguais" entre Unidas Podemos e o PSOE, con "uns esixindo máis do que seguramente lles correspondía e outros negándose ao diálogo".

Coa vista posta nas eleccións autonómicas do próximo ano, o portavoz de En Marea dirixiuse a Gonzalo Caballero e á portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, aos que emprazou a "alcanzar un acordo no Estado para poder facelo mañá en Galicia".

Mentres, o presidente do PP de Ourense, José Manuel Baltar, responsabilizou a Pedro Sánchez do novo "fracaso" na configuración de Goberno tras lamentar o anuncio relativo a unha nova convocatoria de eleccións, ao asegurar que é o "único responsable" desta situación.

"Sánchez non soubo e non quixo chegar a un acordo para evitar as novas eleccións", así o asegurou finalmente o secretario de organización de Cidadáns Galicia, Laureano Bermejo.

O responsable da formación liberal lembrou que "aínda queda tempo e desde C's tratamos de evitar esta situación xa que até o luns temos tempo. Presentámoslle unha oferta e eu creo que é moi fácil. Só ten que porse en contacto co noso presidente e chegar a un punto de encontro".

Bermejo lembrou que Cidadáns só puxo tres condiciones que son " moi básicas. Na súa man está".