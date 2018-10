Cruce de denuncias entre los ciclistas y el camionero que se enfrentaron en la PO-546

El altercado protagonizado el jueves por dos ciclistas y un camionero a las puertas de la fábrica de Ence -cuyo vídeo monopolizó las redes sociales y los informativos de media España- ha dado un vuelco al trascender la versión dada por el chófer, que difiere sensiblemente de la aportada por las víctimas de la persecución, martillo en mano, que recogen las mediáticas imágenes.

Durante toda la jornada del jueves, tanto la Guardia Civil de Tráfico como la Policía Local recopilaron diversos testimonios, tanto de los implicados en el suceso como de los testigos del mismo. Esa documentación obra en poder de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para aclarar lo que realmente sucedió.

El propio conductor compartió en grupos de whatsapp su explicación de lo ocurrido sobre las 12.30 horas en la PO-546, popularmente conocida como carretera vieja a Marín. "Xa oín comentarios de todas as maneiras, cada un conta o que lle da a gana e eu vou contar a miña versión, por se a alguén lle importa", comienza.

Sitúa la narración entre los dos accesos al Pazo de Lourizán, en dirección a Pontevedra. "Iban os dous (ciclistas) de palique, á par e moi anchos, á súa bola. Cando me fun acercando onde eles, piteilles coa única bocina que ten o meu camión. De frente viña un coche que quería coller á esquerda, pero tivo que deixarnos pasar a nos".

Frente a la acusación de los deportistas de haber realizado un adelantamiento temerario, el chófer replica que "adianteilles correctamente e sobrado. Logo olvideime de todo, porque nin eles piaron, nin nada de nada".

Cuando llegó a la rotonda de la entrada posterior de Ence y estaba en plena maniobra de giro, "entran eles polo outro lado, zapatean as bicicletas diante do camión e aí me ven un coma un jíbaro cara á cabina, a puñetazos na porta e a dicirme que baixara, chamándome fillo de puta".

Su reacción, continúa, fue bajar la ventanilla para dialogar con el ciclista, "pero él pegou un pincho, colgouse no espello e largoume un puñetazo para dentro, que se me colle a cara desfaima. Collín, baixei e o resto xa vedes o que pasou (en alusión al vídeo)".

Según las fuentes policiales consultadas, esta versión de lo ocurrido habría sido refrendada por algunos testigos del incidente. De ahí que, hasta ahora, no se haya investigado (imputado) al camionero, pese a haber intentado agredir a uno de los ciclistas y haber dado un martillazo en la cabeza a otro, acción que no tuvo trágicas consecuencias gracias a que el casco amortiguó el golpe.

Los implicados han formulado la preceptiva denuncia en Comisaría y en unos días se conocerá el resultado de la investigación.

Pedaladas alerta de la desaparición del anunciado carril bici Marín-Pontevedra

"El paseo peatonal y el carril bici que estaba proyectado entre Marín y Pontevedra corre un serio riesgo de desaparecer o de dormir en algún cajón", alertó este viernes Quique Pérez, presidente de Pedaladas, tras la reunión que este colectivo mantuvo con la subdelegada del Gobierno. Su conclusión deriva de la respuesta que le ofreció Maica Larriba cuando le interrogaron por esta actuación. "Nos dijo que no tiene ninguna noticia al respecto, pese a que fue anunciada por dos ministros de Fomento, que el proyecto ya fue aprobado y que incluso había consignación de 600.000 euros en los Presupuestos", apuntó. El responsable de Pedaladas sospecha que puede haber una paralización intencionada, ahora que el PSOE está en el Gobierno central, "porque en su momento ya había mostrado su rechazo a esta infraestructura".



Según el diseño acordado, el futuro paseo y carril bici continuaría el actual (que finaliza en la rotonda de Malvar) por la autovía a Marín, recortando uno de los carriles de circulación, hasta enlazar con el nudo de Celulosas, donde aprovecharía los 120 metros de tramo actualmente en desuso. Desde ahí se construiría una pasarela pilotada por el exterior de la calzada que empalmaría con el actual vial de madera que llega hasta Celulosas y da servicio a las mariscadoras. bicifestación.



De ahí que Quique Pérez considere que la bicifestación organizada para mañana domingo "esté más justificada que antes y refuerce la reivindicación de una dotación segura para peatones y ciclistas". De 10 a 14 horas estará cortada al tráfico la autovía desde la rotonda de Malvar hasta el nudo de Bomberos, para que peatones y ciclistas puedan recorrerla y llegar hasta Punta Saiñas, lugar habitual de pesca deportiva. También habrá una manifestación en bicicleta, que saldrá a las 11 horas desde la Plaza de España.