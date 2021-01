Posiciones encontradas por la gestión del fondo de hostelería antes de la reunión clave

La Federación Gallega de municipios y provincias (Fegamp) y las Diputaciones gobernadas por el PSOE y BNG –A Coruña, Lugo y Pontevedra– han remitido este viernes un comunicado incidiendo en la necesidad de que sean los ayuntamientos quienes gestionen el futuro fondo común de rescate a la hostelería.

Horas antes de que los representantes de las administraciones se vuelvan a reunir para conseguir cerrar el fondo común de ayudas, la organización supramunicipal y estas tres administraciones provinciales han expuesto su postura sobre qué institución debería gestionar los fondos.

En un comunicado, la Fegamp asegura que los ayuntamientos gallegos apuestan por el método del sistema de la Comunidad de Valencia, que propuso la Xunta de Galicia, "y que establece la gestión del fondo a través de los ayuntamientos", incide.

Según la organización que representa a los municipios gallegos, existen ejemplos que evidencian que las administraciones locales podrían llevar a cabo "la concesión de estas ayudas en cuestión de días" pese a que el Gobierno autonómico se ofrece a gestionarlo desde una "ventanilla única" en la Xunta.

De forma paralela, las tres diputaciones en su comunicado remarcan que la propuesta de la Xunta imita a la auspiciada por Generalitat Valenciana "que aprobó un decreto en el que deja muy claro que las aportaciones tienen carácter de transferencia a los municipios".

Así han mostrado su rechazo a la decisión de la Xunta de no adoptar el 1 por ciento de sus presupuestos para este fondo de ayudas, como si harán las administraciones provinciales y advierten que para cerrar el acuerdo esta tarde es "irrenunciable" que los recursos "sean gestionados por los municipios".

Sin embargo, alcaldes del Partido Popular han "alzado la voz" para reclamar que sea directamente la Xunta de Galicia la que gestione el reparto de las ayudas del segundo plan de rescate para los sectores más afectados por la pandemia, en contra de lo que piden las diputaciones provinciales gobernadas por PSdeG y BNG.

LOS ALCALDES DEL PP. En declaraciones a los medios de comunicación, alcaldes como el de Cervo –que también es vicepresidente de la Fegamp–, Outeiro de Rei, Folgoso do Courel, Sober, Triacastela o Chantada han defendido públicamente que el "gobierno gallego es la mejor administración" para encargarse "de los trámites, dado que dispone de mayor número de medios" y también de más recursos económicos.

Mediante un comunicado, los regidores aseguran que ya estamos "en el tiempo de descuento" y son "muchos los afectados que quieren, cuanto antes, agilidad y respuestas urgentes"; y "sin lugar a dudas, la Xunta es la administración que tiene mayor capacidad para ello".

Así quedó demostrado, aseguran, durante la tramitación del primer plan de rescate, cuando "más de 1.400 hosteleros de la provincia recibieron casi 4,3 millones de euros" en ayudas.

En esta misma línea se pronunciaron por ejemplo otros alcaldes populares, como la marinense María Ramallo: "Espero e desexo que esta segunda fase do plan saia adiante", afirmou a rexedora, "xa que as persoas que teñen o seu negocio pechado están a pasalo moi mal. Non podemos perder o tempo e temos que ter unha visión de futuro baseada na unión das administracións".

RESPONDE LA XUNTA. La Xunta replica al presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) que "un modelo híbrido" para la distribución de las ayudas a los hosteleros "retrasaría el pago".

Al respecto, a través de un comunicado, Vicepresidencia recuerda que "la prioridad" del nuevo plan de rescate para el sector frente a la crisis de la covid "es la agilidad".

Su titular, Alfonso Rueda, y la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, respondieron este viernes a la carta de Varela "indicando que lo que se precisa es inmediatez en la gestión para que las ayudas se puedan cobrar con la máxima rapidez posible", informal la Xunta.