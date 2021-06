Cruce de reproches entre Xunta y Caballero tras el izarse en Cíes la primera bandera azul

El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha sido testigo este viernes del izado en la playa de Rodas, en las Islas Cíes, de la primera de las 155 banderas azules que este verano ondearán en Galicia, que acreditan que la comunidad se mantiene un año más "en el podio del mundo". El acto de entrega de todas las distinciones ha servido para reivindicar que Galicia es un "destino seguro, de calidad y sostenible", aunque también ha acabado por convertido en el centro de un cruce de reproches entre el Gobierno autonómico y el Concello de Vigo.

Tras el evento, el regidor, Abel Caballero, ha cargado con dureza contra el presidente gallego por haber acudido a Cíes a izar una bandera azul que "es del alcalde de Vigo". "Asistimos a un esperpento de la política con el señor Feijóo en las islas Cíes", según el socialista, quien en un mensaje grabado enviado a los medios de comunicación ha dicho que la participación del presidente de la Xunta en este acto es "la más deleznable forma política de comportarse".

"La bandera azul de Rodas, planteada por el Ayuntamiento de Vigo, encargándose el Ayuntamiento de la vigilancia, del socorrismo, de la limpieza, y el señor Feijóo, sin tener nada que ver con esa bandera azul, la iza, se saca una foto y simula que es él quien consiguió esa bandera", ha recriminado el alcalde, que ha acusado el presidente de la Xunta de ser "un caradura político".

"Es patético ver al presidente de la Xunta izar una bandera que corresponde a otra institución como si fuera de la Xunta, como si la hubiera conseguido él", ha continuado el regidor, notablemente molesto. Según Caballero, él no habría tenido ningún problema en cederle a Feijóo "el derecho" a izar la bandera, pero la Xunta ni lo planteó, ya que ni pidió permiso ni le invitó siquiera, lo que considera "lamentable".

Las críticas del alcalde de Vigo han tenido rápida respuesta por parte del Ejecutivo autonómico, que afea al regidor que no haya asistido a la ceremonia como una estrategia para buscar confrontación. "Si hay algún comportamiento cuestionable en este caso es el del alcalde de Vigo. Primero, por no asistir al acto pese a la insistencia de la Xunta para que acudiera sin obtener respuesta; y, en segundo término, por utilizar políticamente su ausencia premeditada para cargar contra el Gobierno autonómico", ha dicho la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, quien asegura que el regidor debería explica por qué no fue este viernes a Cíes.

"¿Quizás para tener una excusa para atacar de nuevo a la Xunta?", se ha preguntado la delegada, que ha acusado a Caballero de "absoluta falta de lealtad y respeto" hacia el Gobierno gallego y hacia el resto de alcaldes que sí acudieron a recoger las banderas.

"Caballero se queda sin argumentos en su estrategia de confrontación que basa en falsedades y mentiras y ya no convence a nadie", ha añadido Fernández-Tapias, antes de recordar que la gestión del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia corresponde a la Xunta y que al Ayuntamiento de Vigo únicamente el servicio de socorrismo en el caso de la playa de Rodas.

La primera bandera de 155

La comunidad ha sido reconocida este año con 111 banderas azules para sus playas, once para sus puertos deportivos, 20 para sus senderos y 13 para sus centros deportivos, lo que demuestra, según el presidente de la Xunta, que "Galicia está de vuelta". "Aglutinamos una de cada cinco distinciones nacionales, el 18 por ciento", ha subrayado Feijóo, quien ha recordado que Galicia cuenta este año con cuatro banderas más que el pasado y que en la comunidad están un 26% de los distintivos de España a los senderos azules. Y ha subrayado que todo esto supone una responsabilidad con el medio ambiente, los turistas, los viajeros y los propios gallegos.



El presidente ha alabado las Cíes, de las que ha dicho que "contribuyen a hacer un camino que proyecta a la ciudad y a las islas con la fuerza de un fenómeno universal que está muy por encima de cualquier planteamiento pequeño". A este respecto, se ha referido a los 15 millones de euros que la Xunta ha invertido en el Parque Nacional Illas Atlánticas y a los 20 que invertirá en los próximos años apoyados en los fondos europeos para parques nacionales.



"Pedimos un mayor esfuerzo del Gobierno central y que tenga en cuenta la singularidad de un parque insular. Porque hay pocos parques nacionales insulares en España", ha dicho el presidente, quien ha señalado que la Xunta espera afianzar "próximamente" el reconocimiento generalizado a las Cíes en la candidatura del Parque Nacional Illas Atlánticas a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



El presidente de la Xunta recordó que desde el pasado 15 de mayo 18.000 personas han visitado ya las Cíes y Ons, y señaló que "por ese motivo y por el futuro ambiental hemos de velar por proteger estas islas".