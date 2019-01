Los críticos con Villares estudian la auditoría sobre las primarias

Los críticos de En Marea, liderados por David Bruzos, bajo la lista Entre Todas, ya cuentan con el borrador de la auditoría encargada a un perito informático para analizar el proceso electoral dentro de la formación, pero están a expensas de recibir el documento final.

Este sector decidió encargar esta prueba después de conocer los resultados de las elecciones internas de la formación, celebradas entre los días 22 y 24 de diciembre, que dieron la victoria a la candidatura Coidando a Casa encabezada por Luís Villares, que se impuso a la lista del sector crítico, a Entre Todas.

Esta última corriente ya cuenta con el borrador de la auditoría que, según han confirmado a Efe, acreditaría que se produjeron numerosas "irregularidades" en el proceso por falta de seguridad y confidencialidad, en unas primarias que se llevaron a cabo por una plataforma de voto, que, según ellos, pudo ser creada ad hoc para el proceso tras prescindirse de las anteriores empresas que gestionaban el sistema empleado en otras votaciones.

Por ello, siguen sin reconocer los resultados del proceso electoral en el que la lista de Villares obtuvo el 59,24% de los votos frente al 40,76% de Entre Todas.

Unas primarias judicializadas

Según han señalado a Efe, el perito contratado ya les desveló parte de la información obtenida tras la auditoría pero continúa trabajando de una forma más minuciosa por si encontrase alguna prueba de recorrido jurídico en caso que se decidiese llegar la justicia, algo que, subrayan, todavía no han determinado.



No obstante, las primarias de En Marea ya han sido judicializadas en tanto que Manuel Nogueira, un miembro de la Comisión de Garantías saliente, presentó la pasada semana una denuncia en un juzgado de Ourense en la que asegura que la coordinadora cometió "ilegalidades" en la convocatoria del proceso.



Con todo, en función de lo que revele la citada auditoría, una parte de ellos podría abandonar En Marea aunque ese no es el deseo de todas las sensibilidades integradas en el sector crítico puesto que hay quienes rechazan esta huida, entendiendo que sería entregar la marca de En Marea -segunda fuerza en la Cámara gallega- a los de Villares.



Las previsiones de este sector apuntan a contar con toda la información detallada al inicio de la próxima semana y presentarla a la prensa.



Por su parte, también desde la propia dirección se ha optado por contratar a una auditoría externa del proceso de votación al Colegio de Ingenieros Informáticos de Galicia con el fin de aclarar que las primarias se desarrollaron sin incidencias de consideración, mientras que las que hubo fueron resueltas por el soporte técnico prácticamente en tiempo real.