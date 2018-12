Persoas do sector crítico coa dirección de En Marea emitiron este sábado o seu voto "con total normalidade" para a elección do novo consello das mareas. Na tarde deste venres as contradicións existentes entre a comisión de garantías e o comité electoral puxeron en perigo as votacións do proceso de renovación interna da dirección de En Marea.

Mentres a comisión de garantías —afín á actual dirección— anunciou a "suspensión cautelar" das votacións, o comité electoral —con maioría do sector crítico— ditaminou acto seguido a continuidade do proceso.

As eleccións internas na formación debían celebrarse con normalidade entre este sábado día 1 de decembro ás 9.00 horas da mañá ata o luns día 3 á mesma hora, e a elas presentáronse dúas listas; Coidando a Casa encabezada polo actual portavoz, Luís Villares, e Entre todas liderada polo exdiputado nas Cortes, David Bruzos.

Con todo, varias persoas da contorna de David Bruzos iniciaron este sábado as votacións "con total normalidade" e así o están acreditando nas súas redes sociais con imaxes nas que se pode ver unha mensaxe que refire "voto emitido con éxito".

Fronte a iso, desde a candidatura de Luís Villares, segundo explicaron a Efe, a intención é "acatar a resolución" da comisión de garantías porque entenden xustamente que "sen garantías non se vota".

Un dos motivos esgrimidos desde este órgano para o atraso foi a imposibilidade do acceso ao censo do responsable legal ante a Axencia Española de Protección de Datos durante 24 horas, motivo polo que hai dúas auditorías en curso —unha interna e unha externa.

A persoa que debería ter acceso aos datos como responsable do censo a efectos legais é Gonzalo Rodríguez, da coordinadora de Villares, que ao longo da mañá convocará un acto público para dar explicacións respecto diso.