Los críticos de En Marea formalizan la propuesta de Sande como senador

Los críticos de En Marea se han reunido este martes, de forma previa a la celebración de la Junta de Portavoces parlamentaria, para la formalización del acta que valida la votación telemática realizada la semana pasada en la que resultó elegido José Manuel Sande como candidato a senador por designación autonómica, mientras que la dirección del partido baraja registrar también otra propuesta.

En la reunión no han participado ni el portavoz del grupo, Luís Villares, ni los diputados que son afines a él -Pancho Casal, Davide Rodríguez y Paula Verao-.

De hecho, Villares, pese a que sigue siendo el portavoz del grupo, no ha asistido esta mañana al Parlamento por lo que no ha participado en la reunión ordinaria de la Junta de Portavoces. No obstante, la viceportavoz de la coordinadora que dirige Villares, Ana Seijas, dará una rueda de prensa esta misma tarde para mostrar la postura del partido al respecto.

El Parlamento acogerá el próximo martes 25 un pleno específico para la designación de los senadores que corresponden a Galicia. En base a los resultados de las elecciones autonómicas de septiembre de 2016, al PP le corresponde la designación de dos senadores mientras que a En Marea, que fue la segunda fuerza en dichos comicios, le correspondería nombrar a otro senador.

Con el objetivo de elegir a la persona candidata para este puesto, en la jornada del pasado miércoles se celebró una votación en el grupo parlamentario para elegir al candidato a senador entre José Manuel Sande -concejal de Marea Atlántica- y Mariló Candedo -propuesta por el Consello das Mareas-.

El resultado de la votación fue de ocho votos a Sande frente a uno de apoyo a Candedo y una abstención. Mientras tanto el portavoz del grupo, Luís Villares, y los tres parlamentarios afines a él no participaron en la misma.

Los diputados críticos que se reunieron esta mañana han dado validez a esta votación mediante la elaboración de un acta y en la jornada de este martes la formalizarán en el registro de la Cámara.

Con este escrito pretenden sortear la decisión de Villares de no firmar la propuesta de Sande.

Sin embargo, el plazo para inscribir la propuesta finaliza el próximo viernes 21 a las 13:30 horas por lo que fuentes de la dirección no descartan que el portavoz y presidente del grupo parlamentario, Luís Villares, sí obedezca la decisión del Consello das Mareas y registre, a su vez, la propuesta de Mariló Candedo como candidata.

De este modo, serían dos propuestas las que entrarían en el registro de la Cámara por lo que tendría que ser la Mesa "con arreglo a derecho", el órgano que decida cuál sería la propuesta que se someterá a la votación del pleno. Los servicios jurídicos de la Cámara deberían dirimir entre ambas propuestas, situación que es inédita en el Parlamento autonómico de Galicia.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha defendido la propuesta de Sande como candidato y que está avalada por la "mayoría amplia" de los diputados que son, a su juicio, los únicos autorizados para proponer un aspirante a ser miembro de la Cámara Alta.

"Hubo conversaciones, yo aposté públicamente y en el grupo por el diálogo siempre para llegar a posiciones de consenso pero lamentablemente no fue posible ese consenso" por lo que "lo que hay es un acuerdo de la mayoría amplia del grupo para designar a Sande" como candidato a senador.

La propuesta del integrante de Marea Atlántica es una "decisión democrática del grupo" que es quien "tiene que designar el senador, no hay más".

"No me planteo ningún otro escenario" ya que, ha dicho, en base al artículo 165.3 del reglamento del Parlamento gallego son los diputados quien deben nombrar al representante por lo que "no hay discusión posible" aunque -ha bromeado- al registro del Parlamento llegará "escritos incluso con canciones de Sabina, y los tienen que recoger pero en el grupo hay un acuerdo".

"Quien piense que saca ventaja de dar debates a través de los medios se está equivocando y reincidiendo en los errores del pasado" porque no se puede a hacer política a través de cruces de comunicados de prensa, ha expresado.

Pese a esta argumentación, la dirección del partido que lidera el magistrado en excedencia sopesa presentar una candidatura paralela.

Cuestionado por la posibilidad de ruptura que sobrevuela en el grupo de En Marea, Sánchez ha recordado que él siempre actuó con "responsabilidad" para que eso no suceda: "De lo que de mí dependa eso no va a suceder, espero que eso no suceda", ha insistido.

De fragmentarse el grupo, parece claro que los diputados de Podemos y Esquerda Unida se quedarían en un grupo, mientras que Anova insiste en que prevalezca la unidad del grupo para no tener que decantarse por ninguna opción.

A este hilo, el también portavoz nacional de Anova ha recordado que el partido que lidera no concurrió a las elecciones generales y europeas "y eso significa algo, significa que no había ningún proyecto que representase lo que nosotros defendimos desde 2012", ha dicho mostrando distancia con la dirección de En Marea pero también con el proyecto de En Común Unidas-Podemos, que Podemos y Esquerda Unida quiere reflotar para las elecciones gallegas del próximo año.

Al respecto, Sánchez ha apuntado que Anova volverá a participar en un proceso electoral "en la medida que exista ese proyecto" que represente a la sociedad gallega por lo que es el momento de "reconectar con la gente, hay que escuchar mucho más a la gente".

"Desde 2016 las cosas cambiaron en el espacio y guste o no hay una realidad diferente, cuánto mas tarde en aceptarse esa realidad peores serán los resultados", ha advertido Sánchez, que concluyó asegurando que él no va alimentar polémicas que son "destructivas para todos; no favorecen a nadie".