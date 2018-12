Os críticos manteñen a súa candidatura e concorrerán ás primarias de En Marea

O sector crítico Entre Todas concorrerá finalmente ao proceso de primarias á dirección de En Marea que arrinca este sábado, aínda que as organizacións que participan da lista manteñen serias dúbidas sobre o sistema de votación elixido pola dirección que encabeza Luís Villares e avisan que estarán "vixiantes" ante a posible existencia de irregularidades.

Así o confirmaron fontes da candidatura consultadas por Europa Press. Ademais, a propio cabeza de lista de Entre Todas, o exdiputado David Bruzos, afirmaba na Cadena Ser que seguían adiante no proceso, logo de días de deliberacións entre as distintas partes que conforman a candidatura, que sopesaban retirarse do proceso ante as prácticas "golpistas" que, din, realizou a actual dirección do partido instrumental nas últimas semanas.

Aínda que Podemos e Esquerda Unida ameazaron con apartarse do proceso, finalmente impúxose a postura de Anova para participar no mesmo.