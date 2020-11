Críticos de DO presentan unha demanda contra Jácome para que se declare nula a súa expulsión

Tres dos catro edís críticos –María Teresa Rodríguez, Miguel Caride e María Dibuja– esprazáronse aos xulgados para presentar unha demanda contra o alcalde de Ourense e líder de Democracia Ourensana (DO) co fin de que a súa expulsión sexa declarada nula.

Tras a rolda de prensa de Jácome do sábado, na que asegurou que emprendera un procedemento co que aspiraba a forzar a saída da Deputación de Caride, os críticos incidiron en que "declaracións con esa altanería e soberbia" son as que urxen "a necesidade dun acordo no goberno" que derive nunha alternativa para a cidade.

O foco para Jácome recaía no non adscritos de Democracia Ourensana, o seus excompañeros de partido, aos que acusou de permanecer "para botalo" a el e ser "cabezas de turco" do PP.

Jacome indicara que, coa sentenza sobre os tránsfugas, estas persoas xa non poderían optar as melloras económicas ou políticas e tampouco aos postos na Deputación como é o da segunda vicepresidencia de Miguel Caride.

Con todo, este luns, tres do catro edís críticos coa dirección de Democracia Ourensana presentaron unha demanda civil para "declarar nula a decisión do actual rexedor municipal de Ourense" e líder do partido, Gonzalo Pérez Jacome, de expulsalos do grupo municipal.

Entregaron nos xulgados "os poderes e a documentación adicional solicitada" posto que consideran "contraria a dereito" a decisión tomada pola Asemblea do seu partido e as acusacións de "tránsfugas por cometer alta traizón".

Miguel Caride destacou que o que non se pode é "realizar comentarios con soberbia e altanería" como as que "realizou o aínda rexedor municipal" afirmando sentenzas sobre temas que "están xudicializados" e dos que hai que falar con "máis cautela" pero que "non se pode esperar máis de alguén que perde os papeis" e que fala "lastimeiramente de compañeiros de partido que lle axudaron na formación".

Expuxo que as acusacións "faltosas non merecen unha contestación" posto que "simplemente está enfadado". "Pero se se quere defender que se defenda nos xulgados", contrapuxo.

SITUACIÓN DA DEPUTACIÓN

Nin o Partido Popular nin o Partido Socialista pronunciáronse sobre as declaracións realizadas por Gonzalo Pérez Jacome respecto diso dos posibles movementos na Deputación Provincial. No entanto, Miguel Caride, segundo vicepresidente da Deputación, apelou a que "todo o presentado por Jacome non se pode tomar en serio".

Forma parte --dixo-- de "actos publicitarios". "Como cando prometeu as subvencións para autónomos que se cobrarían en menos dun mes e aínda están á espera", exemplificou.

E engadiu que "designan prazos que logo non se cumpren" polo que afirmar que en febreiro estará na Deputación "é unha cábala" que "ten un impedimento". "Eu", dixo.

Caride explicou que para lograr obter ese posto non se trata dun proceso "tan simple como algo case xudicial" senón que hai normativas do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional que amparan a súa acta do mesmo xeito que a de concelleira. "Se lograse con tal rapidez acceder sería un acto histórico", engadiu.

Sentenciou que un proceso como ese levaría "entre catro e cinco anos" e que, sobre todo, "asegurar a vitoria é presuntuoso e arriscado". Para Caride, trátase "dun acto desesperado", de ter unha "ferramenta de cambio" coa que "manexar ao Partido Popular e ao Partido Socialista" para tentar conservar unha Alcaldía da "que ten que saír xa e deixar de vivir unha distorsión da realidade".

Sentenciou que, por iso o Partido Popular e o Partido Socialista téñense " que pór de acordo porque así o esixe a cidadanía de Ourense".

COGOBERNO

Na súa rolda de prensa, Jácome manifestara que non rexeitaba cogobernar co Partido Popular sempre excluíndo ao catro edís considerados tránsfugas e que tampouco vetaba un pacto co PSOE porque "hai proxectos nos que se necesitan apoios".

Ante estas declaracións o Partido Socialista manifestou que eles non tiveron "ningún tipo de conversación con Gonzalo Pérez Jacome sobre un posible cogobierno" e que a súa postura segue sendo a de que goberne a lista máis votada.

En caso dun cogoberno, "a única proposta formal é a realizada polo Partido Popular". No entanto, Rafael Villarino, portavoz municipal dos socialistas, expuxo que ata que o Partido Popular "amplíe cal é exactamente esa proposta" non haberá avances xa que se a proposta é "unicamente ese cogobierno é unha proposta moi pobre".

Reiterou que para sentar falar antes "hai que saber de que" e que está a esperar esa explicación por parte do Partido Popular a quen volveu a acusar de "só pór condicións" esperando a que Gonzalo Caballero faga declaracións públicas sobre un tema "no que sempre situou que ningunha porta está pechada".

Pola súa banda, o PP destacou que non hai "unha conversación de retorno" e menos "se se fai faltando ao respecto" e que "a única vía" para liquidar a situación de Ourense parte de "a coalición Partido Popular-Partido Socialista" e que están "á espera da resposta do Partido Socialista", posto que eles teñen o "beneplácito" dos órganos superiores para poder chegar a un acordo no pero necesitan saber se o PSOE atópase na mesma situación.

Neste contexto, os populares esperan as declaracións de Gonzalo Caballero "ou o si de Ferraz". De non recibir este si, Jesús Vázquez, exalcalde da cidade, reiterou que non se apoiase que goberne unicamente a lista máis votada e manifestou que é o momento de chegar a un acordo "porque enquisas realizadas na cidade determinaron que un de cada dous ourensáns consideran que este pacto é a vía correcta e o que non sei pode é deixar desatendida a cidade".

"PACTO DOS MIL MILLÓNS"

En referencia a como presentou o alcalde de Ourense unha posible coalición entre PSOE-PP, "o pacto do mil millóns de euros", o portavoz socialista sentenciou que o que "non tolera" son "unhas acusacións tan graves sobre o partido", calumnias sobre "mordidas ou fraudes" son conversacións moi serias que "non se poden tomar así a treo" e que, "por suposto", son "totalmente infundadas" posto que en ningún momento "sucedeu nada semellante".

Ademais, engadiu que Jácome non pode adxudicarse o "título de loitador deste tipo de problemas", sobre todo, tendo "unha sentenza que aínda está en tribunais".

Na mesma liña situouse Jesús Vázquez (PP), quen expuxo que, ante un comentario "que se fai sen ningún tipo de sentido e só con intención de faltar ao respecto", non se poden facer declaracións senón unicamente destacar que "non hai que prestarlle atención" e que hai que "chegar a un acordo".