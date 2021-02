O cribado no Ifevi de Vigo conclúe con 24 positivos e cun 61% de participación

O cribado poboacional realizado no Ifevi de Vigo desde o pasado venres para detectar casos de Covid-19 concluíu con 24 positivos e un 61,2 por cento de participación dos 34.252 citados, o que supón que acudiron a realizar a proba 20.970 persoas.

Así o confirmaron este xoves por parte de Área Sanitaria de Vigo, que indicou que entre o venres e o domingo detectáronse 11 positivos; o luns, outro catro; o martes, catro máis; e o mércores cinco, o que elevan a 24 os positivos.

Aínda que inicialmente neste cribado estaban citadas unhas 27.000 persoas de Vigo, finalmente foron chamadas máis de 32.200 dada a baixa participación rexistrada na tarde do venres –cando comezou–, cun 56%, e á constatación da capacidade do operativo deseñado para asumir máis poboación.

Por iso, o mércores pasado foron citadas unhas 2.400 persoas do municipio de Salvaterra de Miño e unhas 3.000 en Ponteareas.

MÁIS CRIBADOS

Pola súa banda, a área Sanitaria da Coruña e Cee informou de que continúa cunha "intensa actividade" de procura de casos positivos de covid-19, polo que desde este venres, día 5, nas instalacións de Ifeco procederase ao cribado, mediante test de antíxenos, dos usuarios dos centros de saúde do Ventorrillo e de Labañou con idades comprendidas entre os 18 e os 60 anos.

Os usuarios do Centro de Saúde do Ventorrillo que serán chamados a este cribado ascenden a 22.450 e a 6.900 os do Centro de Saúde de Labañou, puntualizaron as mesmas fontes.

Os usuarios destes dous centros de saúde serán citados mediante mensaxe SMS nos seus teléfonos móbiles, en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas e en horario de tarde, de 16,00 a 21,00 horas.