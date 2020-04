El covid-19 rompe la tendencia del empleo y Galicia suma 8.252 parados en marzo

La pandemia del coronavirus y la consiguiente alarma sanitaria y paralización casi absoluta de la actividad económica está pasando factura al mercado laboral y Galicia no se salva de las devastadoras consecuencias, ya que 8.252 personas han pasado a engrosar en marzo la lista de desempleados, un 4,96 % superior al mes anterior.



El paro en la comunidad autónoma gallega alcanza las 174.481 personas, 3.640 más respecto a marzo de 2019, un incremento de 2,13 puntos en términos relativos, según los datos dados a conocer este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.



Esta cifra no recoge, sin embargo, las consecuencias de los empleos que se pierden de forma temporal hasta que se levante el estado de alarma.



Por provincias, A Coruña registra 69.405 parados; Lugo, 17.053; Ourense, 19.322, y Pontevedra, 68.701 desempleados.



En cuanto a los sectores de actividad económica, del total de parados en Galicia, 5.950 son del sector agrícola, 19.045 del industrial, 14.443 de la construcción, 121.606 de servicios y 13.437 se encuadran en el apartado sin empleo anterior.



Según los últimos datos oficiales, 156.281 trabajadores están afectados en Galicia por Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) y las empresas han cursado 29.839 solicitudes para acogerse a este mecanismo, puesto en marcha especialmente por la crisis desatada por el Covid-19.



Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social en Galicia en el mes de marzo, alcanzó la cifra de 1.002.624 para el total del sistema, lo que supone una disminución respecto al pasado mes de febrero de 9.730 afiliaciones (-0,96 %), por debajo del 1,26 % que se registró a nivel estatal.



En la comparativa interanual (marzo de 2020 con marzo de 2019) se observa una disminución de 1.781 afiliaciones en el total del sistema en Galicia (-0,18 %) y una disminución del 0,19 % (36.816 afiliaciones) en el conjunto estatal.



Fuentes oficiales señalan que como consecuencia de la pandemia del coronavirus, cuyo impacto comienza a apreciarse de forma notoria a partir del día 12 de marzo, el dato de afiliación media no refleja "con rigor" lo ocurrido en el conjunto del mes.



La crisis sanitaria y la suspensión temporal de actividades a raíz del estado de alarma se ha traducido en una subida del desempleo en todas las comunidades autónomas, en especial en Andalucía donde el paro ha aumentado hasta un 17,18 %, casi el doble que la media del Estado, del 9,31 %.



Las menores subidas se han dado en Madrid (3,08 %) y Cantabria (4,55 %), además de la ciudad autónoma de Ceuta (1,57 %). La ciudad de Melilla es el único lugar donde el paro ha descendido en marzo y lo ha hecho en un 1,36 %, es decir, 129 desempleados menos.



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo este jueves en rueda de prensa que los servicios públicos de empleo (SEPE) han autorizado ya en el conjunto del Estado 620.000 prestaciones a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo desde que el Consejo de Ministros aprobó el mecanismo de simplificación para dar respuesta a la crisis del covid-19 hasta hoy.



Díaz ha reprochado a cinco comunidades autónomas, Galicia entre ellas, falta de cooperación al no facilitar a la autoridad competente estatal sus datos de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.



SINDICATOS. Los sindicatos gallegos han reaccionado a los alarmantes datos del desempleo en marzo. Desde UGT-Galicia se alude a la prioridad de mantener el empleo una vez superada la crisis sanitaria, para lo que consideran "imprescindible" abordar la recuperación sobre unas bases sólidas de futuro.



Para la central sindical dirigida en la comunidad gallega por José Antonio Gómez la protección por desempleo, con 69.000 personas en Galicia sin ningún tipo de cobertura, sigue siendo "insuficiente".



El secretario confederal de Empleo de la CIG, Fran Cartelle, opina que la grave situación en el mercado laboral viene determinada por la "insuficiencia y la tardanza en las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado junto con la pasividad de la Xunta, que condenan a un gran número de trabajadores al desempleo".



Para el dirigente del sindicato nacionalista, "nos encontramos con un panorama donde mucha gente está consumiendo su desempleo sin visos de recuperarlo".



Por su parte, la responsable de Empleo de Comisiones Obreras de Galicia, Maica Bouza, incide en que los datos del paro del mes de marzo "no reflejan la realidad" del mercado laboral, al explicar que estos muestran sólo una parte de los contratos temporales no renovados y de los despidos individuales, ya que no recogen las cifras de la última quincena y la afectación de los ERTE.



Bouza destaca el "importante bajón" de la actividad económica, con la consiguiente contracción de la contratación en el último mes de marzo.



Desde USO-Galicia, su portavoz, Javier Souto, sostiene que los efectos de la crisis actual, sanitaria y del empleo, "son alarmantes, por lo que hemos perdido este mes, pero, sobre todo, por lo que se continuará perdiendo en los próximos meses".