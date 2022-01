Los municipios de Covelo, en Pontevedra, y O Carballiño, en Ourense, han registrado dos pequeños terremotos este viernes, después de que el pasado jueves la mitad occidental de Galicia se viese sacudida por un temblor de 4,1 localizado en el Atlántico.

El temblor producido al noroeste de O Carballiño ha tenido lugar a las 5.24 horas de la madrugada, con una magnitud de 1,6 y una profundidad de 13 kilómetros.

Por su parte, en Covelo, que ya había registrado varios terremotos en las últimas semanas, ha tenido lugar un temblor de 2,4 a las 15.21 horas. Se produjo a 22 kilómetros de profundidad.

Por otra parte, el Instituto Geográfico Nacional ha rebajado a 4,1 la magnitud del seísmo registrado el jueves en el Atlántico, a unos kilómetros de Ribeira y que se notó en buena parte de Galicia, especialmente en las Rías Baixas.

De esta forma, este terremoto, que inicialmente había sido cifrado en una magnitud de 4,6, se queda ligeramente por debajo de los 4,4 registrados en octubre en Ortegal y lejos de los más de 5 del que hubo en Triacastela en 1997.

El director de la Red Sísmica Nacional, Juan Vicente Cantavella, confirmó este jueves que se trata de la sacudida de mayor magnitud de la que se tiene constancia en esta zona marina. Sus efectos se hicieron notar en tierra firme, incluida la provincia de Pontevedra, desde O Salnés hasta Vigo. De acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que recopiló cientos de informes de gallegos que habían notado el sismo, la intensidad máxima se percibió en Porto do Son, Fisterra y Teo, donde se le asignó un nivel IV. Dentro de la escala de doce tramos que va desde un temblor desapercibido a un terremoto completamente devastador, esto significa que fue sentido dentro de los edificios por muchas personas y por algunas pocas en el exterior, con una vibración moderada y con leve temblor o cimbreo de algunos inmuebles, golpeteo de vajillas y oscilación de los objetos colgados. En cualquier caso, no se comunicaron daños personales ni materiales.

"Ahí habrá alguna falla que no se conoce porque son zonas difícilmente accesibles y, por otro lado, donde no hay terremotos frecuentemente", explicó Cantavella acerca del área en la que, a las 15.44 horas, se detectó el temblor, que además estuvo precedido, menos de una hora antes, por otro próximo de 3,7. Con todo, el experto consideró que no tiene por qué haber siquiera una gran estructura geológica en este punto. "Una falla pequeña, de en torno a un kilómetro, puede producir terremotos de esta magnitud", indicó.