A Coruña prepara un dispositivo por se Greta Thunberg recala na cidade

O Concello da Coruña traballa nun dispositivo ante a posibilidade de que a activista sueca Greta Thunberg recale na cidade herculina para asistir ao Cume do Clima que se celebrará en Madrid a partir do 2 de decembro.

Segundo confirmaron fontes do Consistorio a Europa Press, o goberno local está a preparar un dispositivo para recibir á moza activista que viaxa en catamarán dende Estados Unidos para participar no acto que acollerá a capital española dende o 2 ao 13 de decembro.

A Coruña pretende abrir as portas e ofrecer todas as facilidades posibles para converterse na primeira cidade da Península que reciba á creadora do movemento Fridays for Future (venres polo futuro) pola loita contra o cambio climático.

Day 2. In the Gulf Stream. Yesterday was quite rough conditions in the shallow waters off the coast. Today much nicer. Slept really well. Great to be back on the ocean! @Sailing_LaVaga @elayna__c @_NikkiHenderson pic.twitter.com/zKTXbbUKl6