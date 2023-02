Cortada la A-52 en A Cañiza tras volcar un camión con productos químicos y empezar a arder

El vuelco de un camión que transportaba productos químicos ha provocado el corte de la circulación en ambos sentidos en la A-52 a la altura del municipio pontevedrés de A Cañiza. El vehículo transportaba polietileno y empezó a arder. El conductor, según informa el 112, pudo salir por su propio pie.

🔴#AXEGAInforma do corte da circulación en ambos sentidos no punto quilométrico 269 da A-52, en #ACañiza, por mor do accidente dun camión cisterna que transporta unha sustancia química chamada polietileno e que comezou a arder. O condutor puido saír do vehículo polo seu propio pé pic.twitter.com/LWjzf8Ebnc